Sanremo2020: Messa degli Artisti disertata dagli addetti ai lavori del Festival e disturbata dal soundcheck di piazza Colombo (Foto)

Santa Messa per pochi intimi, questa sera alla Chiesa degli Angeli di piazza Colombo a Sanremo, organizzata per gli artisti e gli addetti ai lavori del Festival di Sanremo.

Officiata dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, la Messa ha visto la partecipazione di molti fedeli e dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune matuziano, Costanza Pireri.

Qualche giornalista e fotografo all’interno della chiesa, per cercare qualche eventuale personaggio legato al Festival ma, purtroppo, senza fortuna. Grave problema per la funzione il contemporaneo soundcheck in atto in piazza Colombo, per il concerto di Gigi D’Alessio, previsto questa sera.

Una Santa Messa, tra l’altro, trasmessa in diretta sia da una emittente radiofonica che una televisiva, entrambe sul web.