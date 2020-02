Sanremo2020: al Festival stasera scende in campo anche Area Sanremo con Matteo Faustini e Gabriella Martinelli e Lula

Matteo Faustini con il brano "Nel bene e nel male" (scritto dallo stesso Faustini con Marco Rettani) e Gabriella Martinelli e Lula con "Il gigante d'acciaio" (firmato dalla stessa Martinelli con Lucrezia Di Fiandra e Paolo Mazziotti) saliranno entrambi sul palco dell'Ariston mercoledì 5 febbraio.

L'importante traguardo arriva in seguito alla vittoria di Area Sanremo 2019, condivisa con Jaqueline Branciforte, Alessia Gerardi, Alex Leo, Camilla Magli, Arianna Manca, Andrea Messya Riso, il 9 novembre scorso, in seguito al giudizio della commissione presieduta da Vittorio De Scalzi e composta da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa, per la direzione artistica di Massimo Cotto.