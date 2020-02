70° Festival di Sanremo: la prima storica uscita dall’Ariston verso piazza Colombo fa segnare il picco di share al 59,6%

Si aspettavano i dati, ed eccoli. L’ascolto della prima puntata del 70° Festival di Sanremo segna un punto di svolta con il record dal 2005 ad oggi e con numeri che premiano sia la kermesse che la città. Ma è proprio Sanremo a festeggiare oggi un altro dato epocale: la prima storica uscita del Festival verso piazza Colombo ha fatto registrare il picco di share con il 59,6% di share.

Un momento importante per il Festival e per la città che tanto ha creduto nella rivoluzione dello show che, per la prima volta, esce dal teatro e abbraccia la città. Il 'picco' di ascolti con l'uscita di Emma in piazza Colombo con Amadeus è sicuramente una vittoria per il Sindaco Biancheri e l'Assessore Sindoni che, nei mesi antecedenti il Festival, hanno spinto verso Amadeus ed i dirigenti della Rai, per portare la kermesse canora fuori dall'Ariston.

“Per la città è stato un momento importante, lo chiedevamo da molto - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri in conferenza stampa - mi fa piacere avere colto quasi il 60% di share in quel momento, siamo molto contenti e soddisfatti. Chiedo un po' più di chiarezza nella comunicazione degli orari, ieri c'era gente che aspettava Emma dalle 21”.

Un'idea subito sposata dal conduttore e direttore artistico e che, in più di un'occasione aveva creato qualche ragionevole dubbio. Il 'Red Carpet' di lunedì sera ed i dati di ascolto di ieri, invece, regalano una splendida realtà. Sicuramente si deve affinare un pochino l'organizzazione del palco di piazza Colombo, in particolare per quello che è il calendario degli eventi, non particolarmente noto. Qualche polemica anche per il ritardo del concerto di ieri sera ma, sicuramente, tutto può essere perfettibile.

Già da oggi la situazione sta migliorando e, ovviamente, il palco di piazza Colombo e gli altri appuntamenti in città, potranno crescere negli anni a venire.