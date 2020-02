70° Festival: la dichiarazione d’amore di Amadeus per la città “Qui mi sento a casa, grazie per l’accoglienza, Sanremo è fatta di bellissima gente” (Video)

Prima con Sanremo Giovani, ora con il 70° Festival di Sanremo. La Città dei Fiori sta diventando la seconda casa di Amadeus, il direttore artisti e conduttore della kermesse che da molte settimane è stato ‘adottato’ dai sanremesi.

In occasione dell’omaggio a Domenico Modugno con l’accensione del testo di “Nel blu dipinto di blu”, Amadeus non ha risparmiato parole di elogio e di amore per Sanremo e per i suoi abitanti: “Qui si è fatta la storia della musica, mi sento a casa, grazie per l’accoglienza, Sanremo è fatta di bellissima gente”.

