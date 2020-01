Taggia: problemi a localizzare via Orti 100, il sindaco Conio replica a Luca Napoli "Stupefacente la sua tendenza a semplificare"

"La tendenza alla semplificazione del Consigliere Napoli è stupefacente. Ora devo comprendere se la sua risposta sia finalizzata semplicemente a alimentare un battibecco e a ricercare un po’ di visibilità, cosa che temo, o, al contrario sia finalizzata alle reale risoluzione del problema". Il sindaco di Taggia Mario Conio replica così al consigliere comunale Luca Napoli in merito ai problemi di localizzzione in via Orti 100. (LINK)



"Se così fosse, - continua Conio - sarebbe stata sufficiente non una mail, ma una telefonata al sottoscritto, cosa che peraltro in altre occasioni ha fatto, per chiedere lumi. Sono facilmente raggiungibile da ogni cittadino sia telefonicamente che di persona.



Lo stesso signor Votano mi aveva contattato tramite social e dopo pochi minuti dal contatto ci si era visti sul luogo. Non esistono a mia conoscenza, segnalazioni del problema al Comune, e ciò nonostante, ci stiamo attivando per risolverlo.



Altra semplificazione stupefacente di Napoli. Cosa ci vuole a controllare quattro case? se posso accettare una tale semplificazione da un cittadino qualunque, trovo disdicevole la superficialità di un Consigliere comunale che dovrebbe prima informarsi e poi fare atti conseguenti. Qui il problema non è di quattro case ma di una via che in quella zona pare non esistere; in ogni caso, come già detto, stiamo lavorando per risolvere questo problema che, ho appreso recentemente, si protrae purtroppo da molti anni.



Tengo poi a ribadire che la sua segnalazione risale al giorno 17 gennaio e non richiedeva risposta scritta. Da parte mia quindi nessuna negligenza ma la volontà di rispondergli durante le comunicazioni all’avvio del prossimo Consiglio comunale. In ultimo, chiudo questa infantile polemica ribadendo la mia massima disponibilità e il mio impegno per alleviare il disagio patito dal nostro caro concittadino".