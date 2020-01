Taggia: problemi a localizzare via Orti 100, Napoli risponde al sindaco "Spero non ci vogliano altri 4 mesi per una verifica su 3 case"

"Spero che non siano necessari altri quattro mesi per la verifica della toponomastica legato a queste tre case".



Con queste parole, il consigliere comunale di Taggia, Luca Napoli replica alle parole del sindaco Mario Conio (LINK), in merito alla richiesta di alcuni cittadini di poter apporre un cartello sulla SP 548, per indicare via Orti 100. Il problema, presentato dall'esponente di minoranza (LINK) della lista 'Il passo giusto', nasce dal fatto che queste persone, a causa delle difficoltà ad essere localizzati da chi arriva dalla strada principale, abbiano ricevuto dei disservizi legati alla corrispondenza e non solo.



"Prendo atto della celere risposta del sindaco e lo ringrazio. - afferma Napoli - La questione si sarebbe potuta chiarire con una semplice risposta alla pec inviata una settimana fa da un consigliere comunale. Mi poteva rispondere se non lui direttamente piuttosto i suoi uffici, visto che la lettera era diretta anche a loro. In più, penso che in questi quattro mesi l'amministrazione avrebbe comunque potuto fornire una spiegazione ai cittadini sui ritardi nel gestire la problematica segnalata. Ad ogni modo prendo atto di queste verifiche e spero che non siano necessari altri quattro mesi per la verifica della toponomastica legato a queste tre case".