A 20 anni dalla sua scomparsa, Vittorio Gassman torna per una serata a Monaco per incantare il pubblico

A 20 anni dalla sua scomparsa, Vittorio Gassman torna per una serata a incantare il pubblico.

Mercoledì 5 febbraio al Théâtre des Variétés alle ore 19,00 sarà infatti dedicato dalla Dante Monaco, uno speciale omaggio al “Mattatore”, grande protagonista del nostro teatro e del nostro cinema: un docu-film che si è scelto di presentare nella versione sottotitolata in inglese per permettere ad un maggior uditorio di goderne la visione. Il regista e amico Fabrizio Corallo presente alla serata, ricostruisce nel film con l’aiuto e la testimonianza di amici e familiari, la carriera artistica di Gassman, uno dei più rappresentativi attori italiani, in una lettura che unisce il giornalismo ad una splendida carrellata su un protagonista del teatro, del cinema e anche della televisione, ricordato per l’assoluta professionalità, versatilità e per il suo magnetismo. Viene fatto particolare riferimento ai film brillanti, al periodo d’oro della “commedia all’italiana”, di cui rappresenta sicuramente uno dei capostipiti. Un ritratto professionale, ma anche personale, che fa emergere l’uomo nascosto dietro alla grande personalità artistica, con la sua fragilità e riservatezza. Ed è questo il vero radicale spessore di questo documentario: il desiderio di andare oltre l’attore, di fornire allo spettatore le chiavi di accesso di una personalità al contempo vulnerabile e muscolare, esuberante e timida. Un atto d’amore per Gassman che il regista compie nel tentativo di restituire al pubblico la sua immagine più reale, attraversando le diverse versioni di sé che l’attore ha mostrato al pubblico, agli amici, alla famiglia e infine a se stesso. Quindi in ogni momento Vittorio Gassman è diverso, sempre nuovo: attore teatrale, ragazzo timido e avventuriero, padre presente-assente, ma giocherellone e affettuoso, attore comico e cinico, uomo introverso e consapevole. «Sono Gassman! Vittorio re della commedia» è una dichiarazione d’amore, la celebrazione di uno fra i più grandi attori del cinema italiano, un documentario intenso che si inabissa nei contrasti umani di un attore singolare nella sua complessità, come ben disse lo stesso Gassman: un attore perfettamente sano è un paradosso.

Il film è stato realizzato con il sostegno del MIBAC - Direzione Generale Cinema.

Ha ottenuto a marzo 2019 il Nastro d’argento per il migliore documentario nella sezione “Spettacolo” e il Premio Flaiano per la Cinematografia nella sezione Documentario.

