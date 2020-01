Sanremo: Amministrazione e Ordine degli Architetti per un 'concorso di progettazione' per il fronte mare

Importante incontro, ieri mattina in Comune, tra l’Amministrazione comunale di Sanremo e l’Ordine degli Architetti della provincia, su quello che il Governo matuziano considera uno dei principali progetti del ‘Biancheri 2’.

Il Sindaco, sul finire del primo mandato, aveva più volte evidenziato la volontà di proseguire la progettazione del fronte mare nella zona di Ponente, una volta avviato l’iter del porto vecchio. All’incontro di oggi, oltre al primo cittadino, erano presenti gli Assessori Donzella e Menozzi, gli uffici comunali competenti e l’Ordine degli Architetti.

Sul tavolo la riqualificazione del fronte mare, tra Pian di Nave e corso Imperatrice, con una focalizzazione sull’area di fronte all’ex stazione ferroviaria. Nei mesi scorsi si sono svolte alcune riunioni ed oggi l’incontro ha visto anche gli architetti, con i quali il Sindaco aveva preso l’impegno di collaborare con loro, sui nuovi grandi progetti capaci di trasformare la città sul piano urbanistico, economico, turistico e commerciale.

C’è quindi un piano di riqualificazione urbana che partirà, con un ‘concorso di progettazione’ di livello internazionale con un piano di investimenti nell’ordine delle decine di milioni di euro. Si tratta di un progetto che avrà un grosso richiamo e che verrà elaborato in tutte le sue fasi e che prevede una premialità per chi si aggiudica il concorso.

E’ prevista una partecipazione molto qualificata, che dovrà portare idee molto importanti e, nei prossimi giorni verrà attuato un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione e l’Ordine degli Architetti, oggi rappresentato da Andrea Borro.

Si tratta di un progetto di straordinaria importanza che potrebbe attrarre professionisti da tutto il Mondo e successivamente è previsto un ‘project financing’, con un soggetto terzo (privato) che si occuperà della messa in atto. Ovviamente le linee guida saranno dell’Amministrazione, in un tavolo di lavoro che verrà attuato nelle prossime settimane.

Alla base del bando ci sarà sicuramente il parcheggio sotterraneo, da tanto tempo atteso, sotto il lungomare Calvino, il suo restyling, una nuova destinazione dell’ex stazione ferroviaria e dell’ex deposito merci. Si tratta di linee alla base del progetto mentre gli Architetti dovranno mettere le loro idee, che saranno poi al vaglio dell’Amministrazione.

Si preannuncia un piano di investimenti molto importante che verrà portato avanti con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti. La destinazione d’uso previsto nel progetto dovrà ovviamente sorreggere il suggestivo piano di investimento. La zona è quella che è stata ricavata con i materiali di risulta riportati a mare dell’ex stazione e di tutto il litorale fino a corso Imperatrice.

“E’ un progetto molto importante – ha detto il Sindaco - che insieme al restyling del porto vecchio cambierà radicalmente in meglio tutto il fronte mare nel centro della città. Sanremo sta vivendo un periodo molto favorevole, è stata capace di mettere in campo oltre 150 milioni di euro di piani di investimenti solo negli ultimi anni, tra opere pubbliche e investimenti privati in vari settori come la nautica, la moda, l'alberghiero o la silver economy. Ora é il momento di mettere in cantiere anche la riqualificazione urbanistica, turistica e commerciale del fronte mare che va da Pian di Nave a Corso Imperatrice, un'area strategica tra ciclabile, Casinò e spiagge", Soddisfazione è stata espressa anche da Andrea Borro, presidente dell’Ordine degli Architetti per l’apertura dell’Amministrazione.