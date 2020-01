Sanremo: incontro tra i dipendenti di Casa Serena e l'Amministrazione, che farà un ulteriore approfondimento alla Corte dei Conti

Si è svolto questa mattina, in Comune a Sanremo, un incontro tra il Sindaco ed i dipendenti di ‘Casa Serena’, richiesto da questi ultimi sul loro futuro all’interno della casa di riposo matuziana.

Una delegazione di dipendenti erano insieme ai loro consulenti legali mentre, da parte comunale c’erano il Sindaco e gli Assessori Rossano, Pireri e Ormea oltre ai i tre dirigenti dei vari settori (Patrimono, Finanza e Ufficio Legale), il consulente del Comune, Marco Rossi, ed il Segretario Generale. L’incontro è stato organizzato per ascoltare le ragioni dei dipendenti, che chiedono da tempo di rimanere sotto l’egida comunale.

Il Sindaco ha confermato che l’Amministrazione e gli uffici competenti, stanno lavorando da circa un mese sul nodo dei dipendenti. L’Amministrazione sta cercando, insieme agli uffici ed ai consulenti incaricati dal Comune, delle opzioni giuridicamente consentite per estrapolare i dipendenti dal bando di gara. Ma, nonostante tutte le verifiche ed i pareri legali richiesti, sembra impossibile riuscire questa estrapolazione.

Il Sindaco ha confermato che verrà richiesto un ulteriore approfondimento alla Corte dei Conti, dove esisterebbe già una norma in merito, per valutare comunque se il quadro normativo come è stato interpretato finora è corretto. Se ci saranno degli spazi diversi si opererà in merito ma stamattina è stato esposto ai dipendenti di ‘Casa Serena’ ed ai legali quanto è stato fatto.

E’ stato confermato anche questa mattina che i dipendenti non rischiano assolutamente il posto di lavoro, ma potrebbero passare dal contratto pubblico al privato.