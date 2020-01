Durante la settimana del Festival, Piero Pelù pulirà una spiaggia di Sanremo per il 'Clean Beach Tour' (Foto e Video)

Tra un mese, Piero Pelù sarà a Sanremo in gara al 70° Festival ma pulirà anche una spiaggia della città dei fiori. È stato lo stesso rocker fiorentino ad annunciarlo proprio mentre era impegnato a raccogliere la spazzatura sulla spiaggia della Feniglia ad Orbetello (Gr) in una prima tappa di questa iniziativa per l’ambiente ribattezzata come il ‘Clean Beach Tour’.

Oltre un migliaio le persone che ieri hanno aderito a questa attività organizzata da Legambiente con l’obiettivo di sensibilizzare la gente sul fenomeno del marine litter. Un successo dettato anche dalla presenza di Piero Pelù che ha fatto da traino per una giusta causa. A chiunque gli chiedesse un selfie, il cantante, prima di concedersi, simpaticamente chiedeva se avessero fatto il loro dovere contribuendo alla pulizia del litorale.

Quella di Orbetello è stata una vera e propria mobilitazione per l’ambiente che ha portato a raccogliere: 326 sacchi di multimateriale (plastica, alluminio e vetro) per un totale di circa 19 mc di rifiuti, pari a circa 1000 kg; 139 sacchi di indifferenziato, circa 8 mc di rifiuti (oltre 560 kg) e quasi 8 tonnellate di rifiuti ingombranti (come mobili, elettrodomestici, biciclette, materassi, ecc), per un totale di circa 27 mc.