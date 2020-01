Eletto il nuovo direttivo della categoria taxi della Confartigianato della provincia di Imperia

Claudio Delle Monache è il nuovo presidente della categoria Taxi della Confartigianato della provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta in occasione della recente assemblea di categoria che si è svolta a Sanremo. Ad affiancarlo sarà il direttivo composto dal vicepresidente Giuliano Mergiotti, e dai Consiglieri Anna Ros, Paolo Mostardini, Mauro Pellegrino (rappresentante zona levante).

Durante l’assemblea sono stati affrontati i temi giudicati come prioritari per un programma di lavoro. In particolare il nuovo direttivo ha dichiarato la volontà di organizzare iniziative per la categoria, compreso il contrasto all’abusivismo del settore, e di instaurare un rapporto con gli Enti Pubblici su temi che interessino la viabilità anche in occasione di manifestazioni turistiche.

Claudio Delle Monache assume la carica dell’indimenticato Sergio Di Panfilo, di cui era stato il vicepresidente nel precedente mandato, scomparso nel mese di Ottobre 2018.