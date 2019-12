Santo Stefano al Mare è in lutto, è morta Suor Giacoma, aveva cresciuto intere generazioni di bambini

Un 8 dicembre quello appena trascorso, che ha lasciato tanta amarezza nonostante la festa, negli abitanti di Santo Stefano al Mare. Nel giorno dell'Immacolata è infatti mancata suor Giacoma, una persona che ha accompagnato nella crescita generazioni di bambini nell'asilo Regina Margherita e che è stata una guida, un'amica e un conforto per chiunque ne avesse bisogno.

Centinaia i messaggi di cordoglio sui gruppi social di Santo Stefano accompagnati da pensieri e tanta malinconia in tutto il paese.

La suora dell'ordine delle Dorotee, dopo quasi 40anni nella comuntà sanstevese, si era trasferita da poco a Brescia. I funerali verranno celebrate domani alle 13.45 nella chiesetta di Sant'Emiliano, Casa Santa Dorotea, nel bresciano. Un pullman partirà alle 8 dalla Piazza della Chiesa di Santo Stefano al mare per chi desiderasse donare un ultimo saluto ad una persona speciale, che ha fatto tanto per tutti con uno spirito cristiano che rimarrà per sempre un ricordo prezioso.