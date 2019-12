Sanremo: progetto per l’hotel di Portosole, ultima tappa in seconda commissione per l’analisi delle osservazioni

Dopo la riunione di martedì, questa mattina la seconda commissione si è di nuovo riunita per discutere il progetto per la costruzione dell’hotel che andrà a sostituire (finalmente) l’ecomostro. In analisi le osservazioni arrivate in questi mesi al progetto alle quali ha risposto l’ufficio tecnico del Comune con le controdeduzioni.

La prima contestazione riguardava il vincolo paesaggistico. In fase di conferenza dei servizi è infatti emerso che nell’ambito delle difese portate per i procedimenti si sosteneva che quella zona fosse assimilabile alle zone B e non sussistesse il vincolo, osservazione che il Comune ha respinto dichiarando di ottenere tutte le autorizzazioni paesaggistiche. C’è poi la questione piscine: nell’atto formale erano previste delle piscine sulle spiagge rimaste chiuse tra i due porti per far fronte a un’acqua marina non sempre pulita e non sono mai state realizzate perché fuori dalla concessione. Con il progetto si andrà a proporre una soluzione alternativa come, per esempio, un impianto di riciclo per la pulizia dell’acqua di fronte alle spiagge. Un sistema che in tre giorni potrebbe cambiare le acque all'interno dei bacini tra i due porti.

La terza osservazione riguardava gli standard urbanistici, si sostiene che la concessione non rispetti le volumetrie. In realtà l'aumento volumetrico è sempre inferiore rispetto a quello che si sarebbe potuto fare con il SUE iniziale e il bilanciamento degli standard è stato verificato dall'ufficio urbanistica. Poi la contestazione sui parcheggi di villa Magnolie: si sostiene che sia stato venduto alla Provincia senza il "corredo" dei posteggi. Dal Comune hanno verificato che il vincolo di destinazione alberghiera era di 10 anni ed è decaduto. La copertura dei box sarebbe dovuta essere utilizzata per dare dei posti auto e moto agli studenti di villa Magnolie, come ha sottolineato il consigliere comunale Luca Lombardi (FdI).

Il quinto punto contestava la presenza di un edificio previsto come sede della Capitaneria di Porto e si chiede perché il Comune non lo acquisisca come edificio pubblico. Anche questa contestazione ha avuto come risposta l'interesse pubblico nella presenza della Capitaneria. Infine il sesto punto contesta la presenza di opere a scomputo diverse da quanto stabilito dalla convenzione, ma la convenzione è stata scritta con il vecchio regolamento e rispetta le norme.

Da parte del consigliere comunale Sergio Tommasini (Liguria Popolare) è arrivata la richiesta sul monitoraggio occupazionale per fare in modo che siano garantite le assunzioni annunciate per i sanremesi.

Analizzata anche la questione della bocciofila che rischia di essere penalizzata dalla nuova costruzione dell’hotel. Il Comune penserà quindi a una soluzione per trovare una nuova casa sia per la bocciofila che per lo spazio utilizzato nel tempo libero dagli anziani. La commissione ha quindi richiesto di inserire la sistemazione del campo da bocce come opera a scomputo.

Ma ricordiamo quali saranno gli interventi per il progetto di riqualificazione di Portosole: la sistemazione dell’area limitrofa alla passeggiata Trento Trieste e inizio via del Castillo, con la creazione di una rotonda e sistemazione a verde lungo la strada di accesso al sottopasso di via del Castillo, a via Gavagnin e all’ingresso di Portosole, che verrà arretrato per consentire una maggiore fruibilità della rotatoria; la realizzazione di un collegamento con via Vesco (quartiere di San Martino) e parapetto lungo via Gavagnin; la realizzazione di parcheggi a raso ad uso pubblico; la realizzazione di un’area verde ad uso pubblico a livello banchina (area che potrà essere utilizzata anche per eventi turistici organizzati dal Comune); la copertura dell’autorimessa a Villa Magnolie: un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per consentire di risolvere l’annoso problema della mancanza di parcheggi per i ragazzi del Liceo Cassini; la realizzazione di un edifico per le dogane e servizi pubblici; la realizzazione di un impianto di illuminazione, di ringhiere e cancellate protettive in via Gavagnin; la realizzazione di una barriera protettiva del rio San Lazzaro per migliorare la fruibilità dello spazio acqueo; la realizzazione di un impianto destinato al potenziamento del ricircolo delle acque nel bacino d’acqua antistante Portosole.



Le controdeduzioni saranno poi al vaglio del consiglio comunale prima del passaggio in Regione.