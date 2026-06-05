'Emily in Paris 6', ultime riprese tra Monaco, Grecia e Parigi: Lily Collins chiude la serie Netflix nel paddock della Formula 1 (Foto)

La serie Netflix “Emily in Paris” si prepara a concludere il suo percorso con la sesta e ultima stagione, segnando la fine di un fenomeno globale iniziato nel 2020 e capace di conquistare il pubblico con moda, romanticismo e atmosfere europee. Le riprese della stagione finale sono ufficialmente iniziate e hanno portato cast e troupe, guidati da Lily Collins, in alcune delle location più suggestive del continente. Tra queste spiccano il Principato di Monaco, la Grecia e le immancabili ambientazioni di Parigi, cuore narrativo della serie.

Particolarmente attesa è la presenza della produzione nel contesto del Gran Premio di Formula 1 di Monaco, dove la troupe ha avuto accesso anche al paddock, aggiungendo un ulteriore elemento di spettacolarità e glamour alla nuova stagione. L’annuncio della conclusione dello show è arrivato direttamente dalla protagonista, Lily Collins, attraverso un video condiviso sui social, in cui ha salutato i fan confermando quello che sarà l’epilogo definitivo della serie.

Creata da Darren Star, la serie si avvia dunque alla sua chiusura dopo anni di successo internazionale, lasciando il pubblico in attesa di una stagione che promette di essere la più ricca e spettacolare di sempre.