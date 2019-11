Dalla Valle Argentina Giovanni Toti lancia la lunga campagna elettorale: "Alle regionali vinceremo ancora noi" (Video)

Il Presidente della Regione è sicuro di vincere alle prossime elezioni Regionali e lo ha confermato nel corso della sua visita nell’estremo ponente ligure, tra venerdì e domenica scorsi.

Giovanni Toti, oltre ad affrontare i problemi dei piccoli centri della costa e dell’entroterra ed in particolare della Valle Argentina, ha anche parlato delle prossime elezioni che si svolgeranno in Liguria per il rinnovo del governo regionale: “Il futuro della regione sarà sicuramente il prosieguo dell’amministrazione di centro-destra, che ha fatto moltissimo per modernizzare, cambiare e velocizzare gli interventi. Sul Ponente stiamo lavorando tanto ma abbiamo bisogno di insistere molto con il Governo per il raddoppio della ferrovia, ma anche di investimenti importanti per la messa in sicurezza del territorio e che stiamo già facendo. Ci sono 200 milioni da investire nei prossimi anni, anche se il tutto passerà dai progetti che i Sindaci presenteranno nei prossimi anni. Stiamo lavorando ad un progetto di sviluppo che passa dal turismo e dall’enogastronomia con eccellenze di primissimo piano su olio e vino nel Ponente”.

“Noi abbiamo le idee chiare – termina Toti - e siamo coesi e compatti. Abbiamo dimostrato di saper governare e di convincere i liguri ad affidarci le responsabilità di molti Comuni, segno che stiamo costruendo anche classe dirigente. La mia intenzione è quella di continuare a farlo, chiedendo nuovamente la fiducia ai cittadini liguri”.