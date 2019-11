Sanremo: approvati tre interventi per abbattere i rumori provenienti dall'autostrada in tre zone della città

Saranno approntati a breve tre interventi per ridurre l’impatto acustico dell’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, sul territorio comunale di Sanremo. E’ stato infatti approvati il progetto definitivo, presentato dalla A10, per l’installazione di tre tratti di barriere acustiche, previste nel piano di risanamento acustico sviluppato dalla direzione della stessa autostrada.

I tratti che insistono sul territorio comunale di Sanremo riguardano: l’imbocco Ovest della galleria ‘San Martino’ in direzione Genova, l’imbocco Ovest della galleria ‘Cardellina’ in direzione Genova e quello della galleria ‘San Bartolomeo 2’, in direzione Francia. Le barriere dovranno essere installate ‘a vetro’ e dovranno essere ‘percepibili’, ovvero non dovranno essere di contrasto al passaggio dei volatili.

Il progetto prevede l’installazione di barriere integrate con alcuni tratti di altre barriere non integrate. Il Comune di Sanremo ha rilasciato le autorizzazioni paesaggistiche e, dopo l’installazione dei pannelli, ha richiesto ulteriori misurazioni fonometriche, a conferma della bontà dell’intervento.