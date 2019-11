Imperia: 14enne precipita facendo parkour in area proibita, trasportato all'ospedale in codice rosso

Grave incidente questo pomeriggio nel pressi della Piscina Cascione. Un ragazzo di 14 anni (G.T.) ha riportato un politrauma ed emorragie interne ma fortunatamente non è in pericolo di vita.



Il fatto è accaduto intorno alle 14.30 quando il ragazzo, che si trovava in zona assieme ad alcuni amici per festeggiare un compleanno, facendo parkour, è precipitato da un’altezza di tre metri all’interno della palestra della piscina, che ricordiamo, è chiusa per lavori, e ha infranto un oblò di plexiglass posto sopra la soletta dell’edificio.

Immediato l’intervenuto del 118 e della Croce Bianca di Imperia che ne hanno immediatamente disposto il trasbordo all’ospedale del capoluogo in codice rosso, anche se in un primo tempo era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia che, dopo aver delimitato l’area, sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.