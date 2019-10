Passaggi pedonali, parcheggi e marciapiedi: da Regione oltre 200mila euro per 13 piccoli borghi della provincia di Imperia

Tredici piccoli comuni della provincia di Imperia riceveranno da Regione Liguria 234.503,45 euro, per cofinanziare la realizzazione di marciapiedi, attraversamenti pedonali e parcheggi. Questa linea di credito era stata messa a disposizione dei borghi con meno di mille abitanti e la riviera dei fiori ottiene così la fetta più grossa dei 383.937,05 euro, stanziati dalla giunta regionale ligure, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.

In provincia di Imperia verranno finanziati i seguenti progetti:



Montalto Carpasio - Realizzazione di variazioni altimetriche lungo la Sp 21 volti al miglioramento della sicurezza stradale e dei pedoni (€ 71.000,00) - FINANZIAMENTO 24.850,00 euro

Costarainera - Ridisegno dell’intersezione stradale tra Regione Pian Paorelli e la SS 1 volto al miglioramento della sicurezza stradale e dei pedoni (€ 70.000,00) - FINANZIAMENTO 24.500,00 euro

Vasia - Realizzazione di variazioni altimetriche del tracciato stradale lungo la sp 40 volti al miglioramento della sicurezza stradale e dei pedoni ( € 46.700,00) - FINANZIAMENTO 16.345,00 euro

Borgomaro - Interventi di messa in sicurezza finalizzati alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati (€ 27.000,00) - FINANZIAMENTO 9.450,00 euro

Pigna - Realizzazione di attraversamenti pedonali, dossi e delimitatori di marciapiedi lungo la sp 64 ( € 61.000,00) - FINANZIAMENTO 21.350,00 euro

Triora - Lavori di messa in sicurezza di una porzione di marciapiede in corso italia e realizzazione attraversamenti pedonali rialzati ( € 49.996,80) - FINANZIAMENTO 17.498,88 euro

Chiusavecchia - Riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi – via IV novembre (€ 64.943,78) - FINANZIAMENTO 22.730,32 euro

Isolabona - Realizzazione di marciapiede in via Roma ( € 49.869,29) - FINANZIAMENTO 17.454,25 euro

Lucinasco - Realizzazione di 2 piattaforme rialzate lungo la sp 30 in località Borgoratto (€ 17.500,00) - FINANZIAMENTO 6.125,00 euro

Perinaldo - Passaggio pedonale protetto a margine della carreggiata in via Dolceacqua (€ 60.000,00) - FINANZIAMENTO 21.000,00 euro

Cesio - Realizzazione di due attraversamenti sopraelevati nel capoluogo del comune di Cesio ( € 12.000) - FINANZIAMENTO 4.200,00 euro

Pompeiana - Realizzazione di attraversamenti pedonali lungo la sp50 e completamento della messa in sicurezza del parcheggio ad uso pubblico (€ 90.000) - FINANZIAMENTO 31.500,00 euro

Prelà - Opere per la sicurezza stradale nel territorio comunale di Prelà (€ 50.000,00) - FINANZIAMENTO 17.500,00 euro

“Queste risorse – spiega l’assessore Giacomo Giampedrone – costituiscono una risposta concreta e molto attesa dai 22 piccoli e piccolissimi Comuni beneficiari, quelli in cui il sindaco incontra maggiori difficoltà e spesso deve fare tutto da solo, avendo a disposizione fondi sempre più ridotti. Lo stanziamento di Regione servirà per il cofinanziamento del 35% del costo totale degli interventi che riguardano la messa in sicurezza di strade, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali o di parcheggi. È una promessa mantenuta, dopo che lo scorso anno avevamo finanziato le opere a favore dei Comuni fra i 1000 e i 10mila abitanti”.



Nell’ambito della graduatoria approvata oggi dalla Giunta, è stata data priorità ai Comuni che hanno presentato progetti per interventi di messa in sicurezza stradale. I Comuni beneficiari dovranno comunicare entro e non oltre il 22 ottobre prossimo che incrementeranno il cofinanziamento dell’intervento al 65% del costo totale. Nel caso di mancata disponibilità da parte del Comune, si aggiornerà l’elenco degli interventi finanziati sulla base della graduatoria approvata.