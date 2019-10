Domenica prossima appuntamento con la seconda edizione della #StraCamporosso organizzata dall'associazione Aceb

Si terrà domenica prossima la seconda edizione della #StraCamporosso organizzata da ACEB con il patrocinio del comune di Camporosso.

Si tratta di una corsa di 7,5 Km non competitiva e ad ogni iscritto verrà consegnato un gadget, il costo per partecipante è di 10 euro. Alle 8 via al raduno ed alle iscrizioni al Palabigauda di Camporosso. Alle 10 la partenza e, alle 12, rinfresco, premiazioni e una simpatica pesca di beneficenza gratuita con premi importanti.

I partecipanti alla corsa sono invitati a scaricare e riempire in tutte le sue parti la manleva che si trova sul sito dell'associazione, così facendo si eviteranno lunghe code. La manifestazione si terrà comunque anche in caso di pioggia. L'evento è stato organizzato grazie alla collaborazione del Comune di Camporosso, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e di numerosi sponsor che hanno contribuito per la riuscita di questo avvenimento.

Il ricavato della giornata verrà accumulato con quanto già fatto durante l’anno e destinato al vincitore del bando 2019 dedicato alle associazioni no profit, che verrà chiuso il 31 ottobre prossimo.