Ventimiglia: l'Amministrazione sta lavorando allo spostamento ma al momento la manifestazione di sabato non cambia itinerario

Sindaco ed Amministrazione stanno lavorando per cercare di non far transitare dal centro di Ventimiglia, la manifestazione organizzata per sabato prossimo dall’associazione 'Progetto 20k' per le vie della città di confine, anche dopo la presentazione della mozione (approvata ieri in Consiglio comunale) da Lega e Fratelli d'Italia.

Nel documento i due partiti di maggioranza hanno chiesto al primo cittadino di individuare uno spazio alternativo al centro per il corteo. Il tema è già stato lungamente dibattuto negli anni scorsi in occasione delle altre manifestazioni del 'Progetto 20k' e quella di sabato prossimo sarà la prima manifestazione degli attivisti da quando si è insediata la nuova amministrazione comunale.

Il Sindaco sta lavorando all’ipotesi di trasferire il corteo anche se al momento il percorso rimane quello stabilito, ovvero la partenza da via Tenda e l’arrivo ai giardini ‘Tommaso Reggio’. Ieri sera la mozione presentata da Lega e Fratelli d’Italia era stata approvata con i voti della maggioranza e con l’astensione dell’opposizione.