Imperia: troppi cinghiali a spasso per la città e le zone periferiche, ordinanza del comune

Anche ad Imperia, negli ultimi tempi è sempre più frequente la presenza di ungulati, appartenenti alla famiglia dei cinghiali sulle aree pubbliche e private, sia di giorno che di notte e, per questo, l’Amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza per il contenimento degli stessi, a cura del personale preposto alla vigilanza faunistico-venatoria coadiuvato da personale di polizia, per tutelare la pubblica incolumità e la salute dei cittadini.

La presenza dei cinghiali in città comporta rischi specifici per l'incolumità dell'uomo e degli animali d'affezione rispetto ad eventuali reazioni aggressive o comunque violente da parte di cinghiali che dovessero sentirsi minacciati, o da parte di esemplari particolarmente intraprendenti e risoluti nel procurarsi il cibo. Gli animali domestici, così come anche altri animali selvatici, potrebbero essere contagiati, poiché i cinghiali sono esposti e ricettivi rispetto a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie, oltreché comportare rischi indiretti per l'uomo.

Per questo il Comune ha emesso l’ordinanza di divieto totale di fornire e somministrare cibo ai cinghiali.