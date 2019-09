Situazione dell'attuale centrodestra regionale, l'analisi del consigliere di 'Sanremo al centro' Umberto Bellini

“A 100 anni di distanza, ieri, saluti romani, invocazioni al duce, hanno ancora una volta stretto d’assedio Montecitorio, palazzo delle istituzioni democratiche. Il dado è tratto, il centrodestra si è dissolto ed ha preso definitivamente il sopravvento la destra estrema”. Ad affermarlo è Umberto Bellini, consigliere comunale di ‘Sanremo al centro’.

“Salvini, Meloni, l’ineffabile Toti – spiega Bellini - hanno finalmente fatta chiarezza e chiuso con l’ipocrita alleanza fino a ieri in essere. Per ciò che rimane di Forza Italia ritengo sia giunto il momento di decidere, una volta per tutte, se stare con la destra estrema, e dunque fuori dal perimetro europeista, solidaristico ed inclusivo, oppure stare dalla parte dei principi del P.P.E. Ormai chi amministra insieme con Lega e F.D.I. non può più fare finta di nulla e decidere da che parte stare”.

“A Sanremo – conclude il consigliere comunale -, in tempi non sospetti, questa scelta l’abbiamo fatta, decidendo di chiudere con la destra estrema ed aderire ad un progetto di centro moderato, progressista che spero prenda corpo a cominciare dalle prossime elezioni regionali per proseguire a livello nazionale”.