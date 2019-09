Ventimiglia: completata la riqualificazione della fontana del Putto con l’installazione delle tartarughe (Foto)

E’ stata completata la riqualificazione della fontana del Putto a Ventimiglia, opera fortemente voluta dal Sindaco Gaetano Scullino. In questi giorni è stata completata l’installazione delle tartarughe, già presenti in origini, che vanno a sostituire le papere ornamentali più volte vandalizzate. Le riproduzioni delle tartarughe, che si ispirano ovviamente a quelle originali, sono state commissionate appositamente dal Comune per la fontana simbolo della città di confine.