Lumache, stoccafisso e funghi: l'estate sta finendo ma c'è un settembre indimenticabile in Valle Argentina

Settembre è un mese importante per la valle Argentina, è il momento dove si concentrano le tre grandi sagre che caratterizzano questo territorio. Il primo appuntamento sarà per sabato e domenica prossimi con con la Sagra della Lumaca di Molini di Triora che quest’anno festeggerà la 60ª edizione. Le lumache fanno parte della tradizione di questo borgo. Uno spettacolo di profumi accompagnato dalla vista di questi pentoloni di rame dove si cucina il piatto della sagra. Ogni anno, si parla di almeno 2 quintali e mezzo di lumache cucinate e di solito non ne avanzano. C'è la sagra ma anche l'attribuzione del premio la Lumaca d’Oro, il titolo dato da una giuria d’esperti chiamata a giudicare la ricetta più buona e poi c'è anche la corsa della lumaca, dove questi animali vengono fatti sfidare, facendoli salire su un palo. Oltre a questo non mancheranno accompagnamento musicale, bancarelle di artigianato e non ed i giochi per i bimbi.

Il secondo appuntamento ha per protagonista Badalucco. Domenica 15 settembre, il paese tornerà ad ospitare la Sagra dello Stoccafisso, quest’anno giunta alla 49ª edizione dell’attesa manifestazione, organizzata dalla ProLoco. Con questa festa si ricorda come gli abitanti del paese resistettero all’assedio saraceno, proprio grazie alle scorte di stoccafisso essiccato, tanto da contrattaccare e respingere il nemico. Infatti, il paese era il punto principale per lo smistamento del pesce che arrivava su Porto Maurizio per poi essere distribuito in tutta la vallata. Una tradizione che si ripeterà anche quest’anno con i caratteristici pentoloni dove il prezioso pesce essiccato, si parla di almeno 2 quintali e mezzo (che raddoppia una volta bagnato), cuoce per 9 ore o più grazie all’ingrediente principale, l’olio d’oliva extravergine, un altro dei grandi protagonisti di questo paese. Una festa caratterizzata da tanti momenti di spettacolo, con la banda locale S. Cecilia, i famosi e divertentissimi Bandakadabra e quest’anno spazio anche alla danza con il gruppo locale ‘Urban Theory’, finalisti dell’ultima edizione del noto programma televisivo Italia’s Got Talent.

A chiudere il trittico delle sagre di questa vallata ci penserà Triora. Il paese delle streghe il 29 settembre ospiterà “Fungo nel Borgo”, la festa è giunta alla settima edizione dopo esser ’rinata’ alcuni anni fa da quella che era la ‘Sagra del Fungo’. Tutti i locali del paese per un giorno si impegnano proponendo cucina a base di funghi ma non solo. Oltre alle tante ricette a base di funghi si potranno assaporare molti altri piatti e dolci. Infine, non mancheranno le tradizionali bancarelle dell’artigianato e la presenza di gruppi musicali.



Con settembre la Valle Argentina chiuderà un’estate di festeggiamenti. Infatti tra le proLoco dei comuni e delle frazioni, ogni anno non mancano le occasioni culinarie per assaporare le tante pietanze della tradizione che caratterizzano questo variegato territorio.