Sanremo: lavori al Sud Est, Tommasini commenta le dichiarazioni di Donzella “Rincorre gli eventi e fornisce delle precisazioni tardive”

Dopo la conferenza stampa dell'assessore Massimo Donzella in merito ai lavori per l'installazione dei moduli della 'Pascoli' al Sud Est interviene il consigliere comunale di opposizione Sergio Tommasini (100 per 100 Sanremo).

“In sede di conferenza stampa l’assessore Donzella rincorre gli eventi e fornisce delle precisazioni tardive proprio perché non c’è stata alcuna condivisione preliminare - dichiara Tommasini - non parlo solo della minoranza, che comunque rappresenta 10500 cittadini, ma anche nei confronti di coloro che oggi arrivano e vedono la passeggiata Trento Trieste bloccata dai futuri prefabbricati. A parte la questione ambientale io ritengo che alternative a questa collocazione c’erano e comunque non siamo stati mai edotti in modo opportuno”.