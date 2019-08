Vallecrosia: approvazione delle linee guida e del progetto per le spiagge libere attrezzate

“Tra gli impegni inseriti nel nostro programma elettorale di mandato - dice Armando Biasi - vi era quello di poter realizzare almeno tre spiagge libere attrezzate a tema, da affidare attraverso bandi pubblici. Nella delibera di Giunta del 14 agosto scorso abbiamo approvato in linea tecnica i progetti definitivi redatti dall’Architetto Margherita Mariella, per richiedere la concessione demaniale marittima per la licenza necessaria”.

Il Comune di Vallecrosia, essendo dotato di un Progetto di Utilizzo degli Arenili Demaniali P.U.A., prevede l’affidamento attraverso evidenza pubblica di gara, di tre spiagge libere attrezzate, caratterizzate singolarmente e rispettivamente per l’erogazione di servizi ed attrezzature sportive, servizi ed attrezzature per famiglie, servizi ed attrezzature per libero accesso ai cani.

“Appena eletti – prosegue Biasi - e dopo aver svolto una serie di incontri con la Regione Liguria, abbiamo preso atto che, per poter affidare le suddette attività, avremmo dovuto dotarci dei progetti definitivi e delle relative autorizzazioni demaniali, paesaggistiche e doganali. Con lìapprovazione di Giunta abbiamo iniziato il secondo step, che stabilisce di demandare al Funzionario Arch. Gianni Ughetto la nomina di R.U.P. per disporre a seguito del rilascio delle relative concessioni demaniali marittime, l’avvio delle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti a cui affidare la gestione. La nostra volontà è quella di terminare tutte le procedure amministrative e burocratiche entro la primavera, per poter vedere realizzate le tre nuove strutture al servizio della città entro la prossima estate. Grazie all’assessore Fazzari che ha la delega al demanio si è nella condizione di avere un altro elemento della crescita della nostra città, infatti in autunno inizieranno i primi lavori della nuova passeggiata a mare, che proseguiranno anche con il successivo terzo lotto”.

“Quindi – termina Biasi - stiamo lavorando intensamente, su diversi tavoli tecnici per arrivare entro la scadenza del nostro mandato, con un forte impegno di tempo, a creare i reali presupposti di riqualificazioni cittadina per valorizzare al meglio le peculiarità di Vallecrosia. Sicuramente molto lavoro ci attende nei prossimi mesi, ma siamo ripagati dalla gioia di migliorare la nostra città e di operare per il bene comune”.