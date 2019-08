Prosegue il FestiValdelMaro, prossimo appuntamento sabato a Borgomaro

Ieri sera ad Aurigo con lo spettacolo "Dona Flor e suoi due mariti" è terminata la seconda serata del FestiValdelMaro. "Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, con piazza Concezione gremita di persone, gli attori del Teatro dell'Albero accompagnati dai musicisti del Duo in Fabula, hanno interpretato con passione e in modo accattivante uno dei più grandi capolavori della letteratura Sudamericana" - raccontano gli organizzatori.



"Viva soddisfazione per l'ottima riuscita della serata, grazie alla formidabile interpretazione degli attori e dei musicisti e per la numerosa partecipazione di pubblico residente in paese e proveniente anche dai paesi limitrofi, è stata espressa dagli organizzatori dell'evento e dall'amministrazione comunale. - proseguono e ricordano - Il prossimo appuntamento sarà in Piazza Felice Cascione a Borgomaro sabato 10 agosto con lo spettacolo "Fragilità... il tuo nome è donna" nell'interpretazione del trio Ligues formato da Valeria Mela mezzosoprano, Gianni Martini fisarmonica e pianoforte, Davide Ravasio clarinetto, saxofono, cajon e voce, con la partecipazione dei ballerini Antonio Lanzo ed Elisa Nardi".