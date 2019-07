San Bartolomeo al Mare: Rovere d'Oro, due location per la finale, in caso di maltempo pronto il Santuario

Tutto pronto a San Bartolomeo al Mare http://bit.ly/2kbC1SF per la serata finale del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale "Giovani Talenti" e "Premio Rovere d’Oro 2019". Il Sagrato del Santuario di N. S. della Rovere accoglierà i concorrenti che in questi giorni hanno superato le selezioni, di fronte alla giuria composta da Gabriel Guillen Navarro, Francisco José Gil Ortiz, Renata Benvegnù, Giorgina Sanchez Torres e Floraleda Sacchi. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà con identico orario e programma all'interno del Santuario, che don Marco Cuneo - rettore del Santuario - ha gentilmente reso disponibile sin da ieri per l'allestimento . Di fatto, sono pronte due location, una all'aperto e una al coperto, per ospitare l'atto finale di questo Concorso, tra i più antichi d'Italia e sicuramente tra i più ambiti da parte dei giovani musicisti.