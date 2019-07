Carnevale estivo ad Arma di Taggia, trionfo di "Levà C'è: "La giuria ha colto il nostro impegno e la professionalità"

"Siamo molto soddisfatti per l'importante vittoria di ieri sera". E' il commento a caldo di Paola Oggero coordinatrice per il gruppo Levà C'è che ieri ha conquistato il favore della giuria al Carnevale Estivo di Arma di Taggia (LEGGI LA NOTIZIA). Il comitato che durante l'anno promuove la conoscenza di Levà ha trionfato come 'Gruppo più spumeggiante', una categoria istituita quest'anno e riservata alle associazioni, per distinguerle dagli stabilimenti balneari che hanno concorso a parte.



"Levà C'è" ha partecipato con un soggetto a tema Flinstones, i famosi cartoni animati dell'infanzia, nati dalla penna di Hanna - Barbera. L'entusiasmo dimostrato, l'ambientazione preistorica, la cura nei minimi dettagli, compresa la famosa macchina della famiglia Flinstones, hanno conquistato i giudici.



"La maggior parte delle ossa utilizzate nei capelli erano ossa vere di pollo sbiancate. - ci confidano da Levà C'è - Abbiamo trasformato un motocarro in un dinosauro. Che dire ci siamo impegnati tantissimi ma ne è valsa la pena. Abbiamo portato anche una coreografia con tanto di balletto e canto che ha accompagnato la sfilata. E' stata la cosiddetta ciliegina sulla torta".



"Leva c'è e stato ideato allo scopo di far conoscere la nostra zona, Levà: una striscia di territorio tra arma e Taggia. - aggiunge Paola Oggero - Abbiamo raggiunto il nostro scopo. Tante persone ci hanno riconosciuti anche come quelli che avevano partecipato a giugno alla festa della Ciliegia, dove anche in quella occasione ci eravamo fatti notare con i costumi. Era la nostra prima partecipazione a questi eventi".