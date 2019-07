Arma di Taggia si colora per la seconda edizione del Carnevale Estivo, la gallery con le foto della serata

Tantissima gente anche quest'anno ha invaso il lungomare di Arma di Taggia per partecipare al carnevale estivo. L'idea del tema libero ha prodotto una grande sfilata colorata e scanzonata. Anche questa seconda edizione della manifestazione, riproposta l'estate scorsa dopo 20 anni di assenza, si è dimostrata una scelta molto gradita dal pubblico.



Grande soddisfazione per l'amministrazione comunale ieri presente durante l'evento. In particolare sono arrivati i ringraziamenti dall'assessore Barbara Dumarte a tutte le persone che hanno creduto in questo appuntamento e si sono date da fare per l'organizzazione iniziata alcuni mesi fa. Per il Carnevale Estivo, arrivederci al 2020.



Nella gallery fotografica i momenti salienti della serata ripresi dal nostro fotografo Tonino Bonomo