Vallecrosia: con l’Ape Bistrot del Torrione i piatti di alta cucina viaggiano su due ruote per raggiungere i palati più esigenti in tutte le occasioni

Con un aperitivo accompagnato da deliziosi stuzzichini è stato festeggiato ieri l’arrivo del nuovo mezzo a disposizione del servizio catering del ristorante Il Torrione di Vallecrosia per matrimoni, feste private ed eventi.

L’Ape, moderna ed elegante, è perfettamente attrezzata con piano cottura e frigorifero per offrire un servizio adattabile alle esigenze del cliente: per rinfreschi in occasione di matrimoni, comunioni, battesimi, offrendo un aperitivo con stuzzichini oppure per buffet e servizio cocktail-bar, con la presenza di un barman professionale che serve gin tonic, spritz, negroni, martini e così via. Ma all’occasione si può trasformare anche in pasticceria e ditribuire dolci, pasticcini, gelati o confetti e bomboniere o in enoteca proponendo in degustazione con sommelier per feste private, compleanni o anniversari.

Sono in continuo aumento in Italia i ristoranti che puntano sui food truck per offrire un migliore servizio di ristorazione ai propri clienti e per questo è in continua espansione l’offerta di furgoni attrezzati, fra cui le gettonatissime tre ruote della Piaggio proposte in diversi allestimenti.

“Il nostro obiettivo - dichiara lo chef - è quello di offrire ai clienti un concetto di servizio unico, moderno, elegante ed adattabile alle diverse esigenze: in pochi minuti l’Ape bistrot può raggiungere un luogo, esterno di una chiesa o un cortile e giardino, trasformarsi in uno show room, offrendo un servizio professionale e sopratutto con prodotti di alta gastronomia”.