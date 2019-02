Festival di Sanremo: la Sala Stampa mangia grazie alla cucina dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Taggia

Oggi vi portiamo un po' dietro le quinte del Festival di Sanremo. Forse non tutti sanno che la Sala Stampa dell'Ariston mangia le pietanze cucinate dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero E. Ruffini di Taggia. Una pratica iniziata l'anno scorso e che permette ai giovani talenti culinari dell'istituto di potersi immergere nel clima festivaliero.



Una bella sfida se si considera che nella Sala Stampa quest'anno all’Ariston Roof sono accreditate, in tutto, 259 testate con 525 giornalisti di agenzie, quotidiani, periodici e gli inviati di web, giornali radio, Tg e rubriche di Rai, Mediaset e Sky, insieme alla stampa estera che si fa sempre più attenta al Festival e quest’anno tocca quota 48 testate stampa, tv e radio con 84 inviati.



Sono coinvolti almeno una ventina di studenti dell'Istituto di Taggia delle classi terze e quinte di cucina. Tutti i servizi si svolgono regolarmente sotto l'occhio vigile dei professori Revello, Gaiaudi, Eandi e Micolucci.



A turno le brigate si alternano per rifocillare i tanti giornalisti ed addetti della Rai presenti. Il menù viene deciso di giorno in giorno ma con una offerta che sia semplice ed improntata alla tradizione della cucina mediterranea. Una scelta precisa dettata anche dal fatto che spesso i giornalisti non hanno tempo di fermarsi e sono costretti a portarsi da mangiare alle scrivanie dove spizzicano tra un articolo e l'altro.



E' positivo vedere come in una settimana importante come quella del Festival, possano trovare spazio anche eccellenze locali e l'Istituto Alberghiero ne fa parte a pieno titolo. Inoltre, questa opportunità è importantissima per questi giovani chef in quanto si tratta del primo banco di prova della loro carriera professionale.



Per la prima volta questi giovani si trovano a dover cucinare per quello che è a tutti gli effetti un cliente. In più, questa attività gli garantisce diversi crediti per l'alternanza Scuola-Lavoro. La cucina dell'Alberghiero colpisce nel segno tanto che i complimenti ed i 'bis' non mancano mai.