Sanremo: sicurezza sul lavoro, al via i nuovi corsi di formazione 2019 della Confartigianato

Prenderà il via il prossimo 31 Gennaio, presso la Confartigianato a Sanremo, un corso di formazione “Dipendenti in Azienda” (rischio basso, medio ed alto), e il relativo aggiornamento che va effettuato ogni 5 anni. La formazione consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio, i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare per fine di tutelare la propria sicurezza e salute, e quella dei colleghi.



Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l'accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008. Con riferimento all’Accordo sopra citato, si ricorda che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:



· tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni;



· tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);



· è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;



· per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente, per evitare le pesanti sanzioni previste.



"Le lezioni si terranno presso la sede provinciale in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo. I corsi vengono svolti in orari che si possano conciliare con il lavoro quotidiani e prevedono sempre il rilascio di un attestato finale. Per informazioni o iscrizioni ai vari corsi è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524511, recandosi direttamente presso gli uffici in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, o inviando una mail all'indirizzo formazione@confartigianatoimperia.it" - ricordano da Confartigianato.