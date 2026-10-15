Brillare come un stella? A Sanremo è possibile

C'è chi entra in una gioielleria sapendo esattamente cosa sta cercando e chi, invece, ha soltanto un'idea in testa: trovare qualcosa di bello, originale e adatto alla persona a cui vuole fare un regalo.

È proprio in questo momento che può fare la differenza l'esperienza di chi accoglie il cliente e lo accompagna nella scelta.

A Sanremo, in via Giacomo Matteotti 252A, il punto vendita Luca Barra Gioielli propone un modo di vivere la gioielleria che mette al centro proprio il rapporto con il cliente: un ambiente in cui poter scoprire le collezioni del brand, confrontare le diverse proposte e trovare il gioiello più adatto alle proprie esigenze, lasciandosi consigliare da personale competente e disponibile.

Scegliere un gioiello non è sempre una questione di prezzo o di gusto personale. Quando si tratta di un regalo, ad esempio, entrano in gioco l'occasione, la persona che lo riceverà, il suo stile e naturalmente il significato che si vuole dare al gesto. E Il consiglio giusto può fare la differenza.

Per questo nel punto vendita sanremese di Luca Barra è possibile contare sulla cortesia e sulla professionalità di uno staff qualificato, a disposizione per aiutare il cliente a orientarsi tra le diverse possibilità.

Un approccio particolarmente utile anche per chi non è un esperto di gioielli e preferisce affidarsi a qualcuno che sappia interpretare richieste e preferenze, proponendo alternative e suggerimenti in base all'occasione.

Il mondo Luca Barra si caratterizza infatti per una proposta ampia, capace di rivolgersi a un pubblico molto diversificato. Il catalogo comprende gioielli e accessori dedicati a donna, uomo e bambini, con collezioni che spaziano tra stili differenti e permettono di trovare sia un piccolo pensiero sia un regalo per un'occasione importante.

Una delle caratteristiche del brand è infatti quella di rendere il gioiello un elemento facilmente accessibile della quotidianità: qualcosa da indossare ogni giorno, da abbinare al proprio stile o da scegliere per celebrare una ricorrenza. Questa varietà può essere scoperta direttamente, osservando i prodotti e valutandoli dal vivo, con il supporto dello staff.

Non serve necessariamente aspettare un anniversario o una ricorrenza per scegliere un gioiello, perchè un bracciale, un paio di orecchini, una collana, un anello o un altro accessorio possono diventare anche un modo per concedersi qualcosa di nuovo, rinnovare il proprio stile o semplicemente trasformare una giornata normale in un'occasione speciale.

Ed è proprio questa trasversalità a rendere interessante la presenza di Luca Barra a Sanremo: una proposta adatta a chi cerca un regalo, ma anche a chi desidera scegliere qualcosa per sé per rinnovare il proprio stile.

Il punto vendita di via Giacomo Matteotti 252A diventa così uno spazio in cui prendersi il tempo necessario per scegliere, confrontarsi con chi conosce il prodotto e trovare sempre la soluzione più adatta ad ogni occasione.