Superato il 60% delle anomalie che bloccavano i contributi pubblici sulle polizze stipulate tra il 2015 e il 2022, la soddisfazione di Confagricoltura Liguria

Confagricoltura Liguria esprime soddisfazione per lo sblocco delle procedure relative ai pagamenti delle assicurazioni agevolate destinate alle strutture agricole, con particolare riferimento alle serre. L'avanzamento delle pratiche fa seguito all'impegno assunto a inizio estate da AGEA, l'Ente pagatore nazionale preposto alle istruttorie, per superare i contenziosi e i blocchi burocratici che impedivano l'erogazione dei contributi pubblici.

Le anomalie e i blocchi istruttori avevano interessato un discreto numero di aziende agricole liguri – concentrate specialmente nell'area della Piana di Albenga – le quali, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2022, avevano sottoscritto polizze assicurative contro le avversità atmosferiche facendo affidamento sul cofinanziamento pubblico a copertura dei premi sostenuti.

Come confermato dal presidente ligure di Confagricoltura, Luca De Michelis, oltre il 60% delle pratiche bloccate afferenti all'organizzazione e alle proprie imprese associate è ora entrato in fase liquidatoria, grazie alla collaborazione sinergica avviata con il CAA nazionale, con i vertici di AGEA – guidati dal direttore Fabio Vitale – e con l'assessorato regionale all'Agricoltura.

Confagricoltura Liguria ha sottolineato il ruolo svolto dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Piana, che si è fatto parte attiva nei confronti di AGEA per sollecitare una soluzione rapida. Un contributo fattivo è giunto anche da diversi Consorzi di Difesa (tra cui Bologna-Ferrara e Vercelli 2) e da primarie compagnie assicurative che hanno scelto la via del dialogo istituzionale anziché quella delle azioni di recupero crediti verso gli agricoltori.

L'associazione di categoria ribadisce quindi il valore dell'azione sindacale condotta a tutela delle imprese del comparto, evidenziando l'importanza di risposte concrete e della tenuta delle garanzie pubbliche a supporto del settore agricolo regionale.