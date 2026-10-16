Confcooperative al TTG di Rimini: "Il nostro è un turismo generativo che valorizza i territori" [VIDEO]

Confcooperative si conferma protagonista del settore turistico nazionale in occasione della fiera Ttg Travel Experience di Rimini. Nella giornata di ieri, giovedì 15 ottobre, la presidente nazionale di Confcooperative Cultura Turismo e Sport, Irene Bongiovanni, ha fatto il punto sull'impegno e sulle progettualità portate avanti dalle imprese cooperative su tutto il territorio italiano.

Al centro della visione cooperativa vi è la promozione di un modello di sviluppo sostenibile, focalizzato sul turismo generativo, sulla valorizzazione dei borghi e dei cammini, e sulla capacità di trasformare le criticità in opportunità di crescita e di coesione sociale per le comunità locali.

Tra le esperienze di successo citate figurano importanti realtà nate in Piemonte, come La Fabbrica dei Suoni e l'iniziativa "Chiese a porte aperte", nata dalla collaborazione con la Consulta per i beni culturali ecclesiastici delle diocesi piemontesi per consentire la fruizione dei beni religiosi mediante soluzioni tecnologiche e narrative innovative.

L’INTERVISTA [VIDEO]





"Protagonisti al Ttg di Rimini con Confcooperative – dichiara Irene Bongiovanni –. Il nostro taglio è il turismo generativo: le nostre cooperative di tutti i settori sono quella forma di impresa che genera impatto sul territorio. Un turismo che non depaupera, ma che crea e arricchisce le comunità e i territori".

"Tantissime le proposte, le idee e i progetti: la distintività cooperativa è ancora una volta in evidenza – prosegue la presidente –. Ho ragionato molto sul tema dei cammini, dei borghi e in particolare alcune cooperative hanno portato delle eccellenze. Mi riferisco al tema piemontese con La Fabbrica dei Suoni o ancora con 'Chiese a porte aperte', un progetto nato dalla Consulta per i beni ecclesiastici piemontesi che oggi è diventato un modello innovativo in tutta Italia, capace di aprire quei beni che oggi sono chiusi con una narrazione specifica. L'originalità e la capacità delle cooperative è quella di vedere un'opportunità dove in genere si vedono le difficoltà".