Da Cuneo alla Costa Azzurra: CBT ITALIA presenta la Mystero Limited Edition al Roc d’Azur 2026

Dall’8 all’11 ottobre, CBT ITALIA ha partecipato al Roc d’Azur CIC 2026 di Fréjus, in Costa Azzurra, uno degli appuntamenti più importanti del panorama ciclistico europeo.

Giunta alla sua 42ª edizione, la manifestazione ha riunito migliaia di appassionati, atleti e professionisti del settore, con circa 300 espositori e 19.000 partecipanti alle competizioni, confermandosi un punto di riferimento internazionale per il mondo delle due ruote.

Per CBT ITALIA, azienda cuneese specializzata in biciclette e telai di alta gamma, la partecipazione ha rappresentato un’importante occasione di visibilità e confronto con il mercato internazionale. Un appuntamento particolarmente significativo considerando che la Francia è uno dei principali mercati di riferimento del marchio, dove l’azienda continua a consolidare la propria presenza.



Mystero Black Red Limited Edition: la novità presentata a Fréjus

Tra le protagoniste dello stand, la nuova Mystero Black Red Limited Edition, presentata in occasione della manifestazione francese.

Una bici da corsa interamente in carbonio, caratterizzata da un’elegante colorazione nera con dettagli rossi, equipaggiata con gruppo elettronico Shimano Dura-Ace Di2 e ruote DT Swiss ARC 1100 DICUT da 62 mm.

Una configurazione esclusiva che unisce aerodinamica, tecnologia e design, esprimendo la filosofia di CBT ITALIA: realizzare biciclette ad alte prestazioni, curate in ogni dettaglio.

La partecipazione al Roc d’Azur 2026 conferma così la volontà dell’azienda cuneese di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, valorizzando innovazione, ricerca tecnologica e identità del marchio.

Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2 - DT SWISS ARC 1100 DICUT 62

€ 4.910,00

Mystero Dura-Ace R9270 12v Di12 Mystero Record 2x13 WRL

Newsmen Streem Venoa All round A.49/ A.54 Campagnolo Bora Wto 45mm

5.590,00€ 6.610,00€

Myestero Dura-Ace R9270 12v Di12 Mystero Record 2x13 WRL

Newmen Advanced A.50 Newmen Advanced A.50

4.770,00 € 4.900,00 €

Mystero Ultegra R8170 12v Di2 Mystero 105 R7170 12v Di2

Newmen Advanced A.50 Newmen Advanced A.50

3.399,00 € 3.399,00 €

