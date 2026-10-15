Confesercenti Imperia a Roma, dal Forum 2026 nuove opportunità per le imprese del territorio: superate 56mila firme

Una folta delegazione di Confesercenti Imperia ha partecipato a Roma ad “Aperti – Confesercenti Forum 2026”, l’appuntamento nazionale che si è svolto dal 9 al 14 ottobre, riunendo rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo politico e delegazioni provenienti da tutta Italia. Un’occasione di confronto sui principali temi che interessano il sistema delle imprese, con particolare attenzione alle prospettive del commercio, del turismo e dei servizi. La partecipazione del Ponente ligure, insieme alle altre rappresentanze regionali, ha permesso di portare anche a livello nazionale le istanze delle attività economiche del territorio, in un momento in cui sostenere la competitività delle imprese locali e rafforzare il commercio di vicinato rappresenta una delle sfide più importanti per lo sviluppo economico e sociale delle comunità.

A rappresentare la provincia di Imperia erano presenti Erika Martini, presidente provinciale di Impresa Donna, Jacopo Lagorio, segretario provinciale, Mattia Petrini, presidente provinciale dei Giovani Imprenditori, e Francesco Belgrano, vicepresidente nazionale di Federpubblicità e presidente provinciale della stessa associazione. Una delegazione che ha riunito competenze ed esperienze differenti, espressione di categorie che operano in ambiti strategici per l'economia del territorio. Dal commercio al turismo, passando per l'imprenditoria giovanile, l'intermediazione e il mondo della comunicazione, l'obiettivo condiviso è contribuire a costruire nuove occasioni di crescita per le attività locali, favorendo il dialogo tra le diverse realtà associative e individuando strumenti concreti per affrontare le trasformazioni del mercato.

Il Forum ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni e della politica italiana. Tra gli ospiti figuravano i ministri Francesco Lollobrigida e Marina Calderone, il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e rappresentanti delle opposizioni, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ufficiale, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio. I lavori si sono conclusi con la riconferma all'unanimità di Nico Gronchi alla presidenza nazionale di Confesercenti, confermando la continuità alla guida dell'organizzazione e il percorso di rappresentanza degli interessi delle imprese associate.

Tra i risultati più significativi emersi dall'iniziativa c'è il raggiungimento di oltre 56mila firme per la proposta di legge di iniziativa popolare a sostegno del commercio di prossimità. Il progetto punta all'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità, identificate con la sigla ZESpro, con l'introduzione di agevolazioni fiscali, misure di sostegno alle imprese e semplificazioni amministrative. L'obiettivo è creare condizioni più favorevoli per le attività economiche che animano i centri urbani e i quartieri, contribuendo a contrastare le difficoltà del commercio tradizionale e a preservare il valore sociale ed economico dei negozi di vicinato. La raccolta delle adesioni proseguirà online fino al 25 novembre, con la possibilità di continuare a sostenere l'iniziativa anche nelle prossime settimane.

Per Confesercenti Imperia, la conclusione del Forum rappresenta ora l'occasione per tradurre gli indirizzi emersi a livello nazionale in iniziative concrete sul territorio. L'intenzione è rafforzare la collaborazione tra le diverse categorie rappresentate dall'associazione, dal commercio al turismo, fino all'intermediazione immobiliare e ai servizi, promuovendo nuove sinergie anche con il mondo della comunicazione e dell'innovazione digitale. Un percorso che punta a mettere in rete competenze, esperienze e strumenti, così da rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle imprese e alle evoluzioni del mercato.

Competitività, valorizzazione delle eccellenze locali e sostegno al commercio di prossimità sono quindi i principali obiettivi indicati per il futuro. La partecipazione al Forum romano offre alla delegazione imperiese l'opportunità di consolidare il dialogo con i livelli nazionali dell'associazione e di riportare nel Ponente ligure spunti utili per lo sviluppo delle attività economiche. L'attenzione resta rivolta alle esigenze quotidiane degli operatori, con la volontà di favorire un tessuto imprenditoriale capace di affrontare le nuove sfide e di continuare a contribuire alla vitalità dei centri urbani, all'attrattività turistica e alla crescita economica e sociale della provincia di Imperia.