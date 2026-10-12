Acqua potabile fino al contatore: cosa succede dopo, nelle tubature dei vecchi edifici

L'acqua distribuita dalla rete pubblica è sottoposta a controlli e deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa sulle acque destinate al consumo umano. Esiste però un passaggio meno visibile: dal punto di consegna, generalmente coincidente con il contatore, l'acqua entra nell'impianto idrico interno dell'edificio. Da quel momento percorre tubazioni, raccordi e rubinetti che appartengono alla rete privata. Nei fabbricati datati, frequenti anche nei centri storici liguri, la qualità dell'acqua nelle tubature interne può dipendere quindi dallo stato dell'impianto e dai materiali con cui è stato realizzato o successivamente modificato.

Dalla rete pubblica al contatore di casa

Il decreto legislativo 18/2023, aggiornato nel 2025, definisce il punto di consegna come il punto in cui l'allacciamento del gestore si collega all'impianto dell'utente finale, normalmente in corrispondenza del contatore. La responsabilità del gestore del servizio idrico si estende fino a questo punto. La distinzione è utile per capire il percorso dell'acqua: rete pubblica e distribuzione interna sono parti consecutive dello stesso tragitto, ma hanno responsabilità gestionali differenti.

L'acqua che raggiunge l'edificio deve rispettare parametri di qualità e sicurezza stabiliti dalla normativa. Il fatto che sia controllata fino al punto di consegna non significa però che il tratto successivo sia irrilevante: tra contatore e rubinetto entrano in gioco condizioni proprie dell'immobile.

I controlli sulla qualità fino al punto di consegna

La normativa italiana recepisce la direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e prevede un approccio basato anche sulla valutazione del rischio. Il sistema del gestore comprende prelievo, trattamento, stoccaggio e distribuzione fino al punto di consegna. Parlare di acqua controllata fino al contatore significa quindi individuare un confine preciso tra la rete del servizio idrico e quella privata.

I controlli pubblici riguardano parametri microbiologici e chimici e hanno l'obiettivo di garantire che l'acqua destinata al consumo sia salubre e pulita. Il quadro normativo considera anche i rischi connessi ai sistemi di distribuzione interni, soprattutto per alcune tipologie di edifici e strutture considerate prioritarie.

Il tratto privato dell'impianto

Dopo il contatore l'acqua passa nelle condutture dell'edificio. La normativa definisce la figura del gestore della distribuzione idrica interna, che può coincidere con proprietario, amministratore o altro soggetto responsabile. La rete interna privata comprende tubazioni, raccordi e apparecchiature fino al punto d'uso, generalmente il rubinetto.

In un edificio recente l'impianto può essere stato realizzato con materiali e criteri moderni; in un fabbricato storico può aver subito modifiche, sostituzioni parziali e interventi effettuati in epoche diverse. Per questo la qualità al rubinetto dipende anche dallo stato del tratto finale e non soltanto dall'acqua consegnata dal gestore.

Edifici storici e impianti nei centri liguri

I centri urbani della Liguria comprendono numerosi edifici costruiti in epoche differenti, spesso ristrutturati per fasi. In questi contesti le tubazioni possono essere state sostituite solo in parte, creando impianti composti da materiali e componenti di età diversa. Le tubature vecchie e la qualità dell'acqua diventano quindi un tema da valutare caso per caso, senza generalizzazioni sulla singola città o sul quartiere.

L'età dell'edificio non basta per stabilire le condizioni dell'impianto: contano manutenzione, interventi eseguiti, presenza di tratti inutilizzati e stato dei raccordi. Una verifica tecnica dell'impianto offre informazioni più affidabili rispetto alla sola data di costruzione del fabbricato.

Cosa possono rilasciare tubature datate

Corrosione e deterioramento dei materiali possono modificare alcune caratteristiche dell'acqua durante il passaggio nell'impianto interno. A seconda dei componenti presenti possono verificarsi rilascio di metalli o particelle, alterazioni di colore e sapore oppure accumuli nei tratti poco utilizzati. Il fenomeno dipende da materiale, età, condizioni chimiche dell'acqua e tempi di permanenza nelle tubazioni.

Un'altra attenzione riguarda i ristagni, soprattutto in seconde case o locali utilizzati in modo discontinuo. Lasciare scorrere l'acqua dopo periodi prolungati di inutilizzo e mantenere l'impianto in buone condizioni sono misure di gestione ordinaria che aiutano a ridurre problemi legati al tratto finale.

Cosa fare con un impianto non recente

Il primo passo è conoscere lo stato reale della rete interna, chiedendo all'amministratore o a un tecnico informazioni sugli interventi effettuati e sui materiali presenti. Se emergono dubbi specifici, un'analisi dell'acqua prelevata al rubinetto può aiutare a distinguere ciò che dipende dalla rete pubblica da ciò che può essere collegato all'impianto dell'edificio. Una diagnosi basata su dati è più utile di interventi scelti senza conoscere il problema.

Tra le soluzioni che possono essere valutate rientra un depuratore installato direttamente sotto il lavello , collocato nel punto finale della distribuzione domestica. La scelta del sistema deve però essere coerente con le sostanze da trattare e accompagnata da manutenzione regolare e sostituzione dei filtri.

Il ruolo del depuratore nel tratto finale

Un depuratore domestico agisce vicino al punto d'uso e può quindi rappresentare un ulteriore stadio di trattamento prima che l'acqua venga bevuta o utilizzata in cucina. Le tecnologie disponibili sono differenti: microfiltrazione, carboni attivi e osmosi inversa non svolgono la stessa funzione. Per ottenere un risultato utile è necessario scegliere la tecnologia adatta alle caratteristiche dell'acqua e non un prodotto generico basato soltanto su promesse commerciali.

Il dispositivo non sostituisce la corretta manutenzione delle tubazioni e non risolve problemi strutturali dell'impianto. Può però inserirsi nella gestione del tratto finale, a condizione che filtri e componenti siano mantenuti secondo le indicazioni previste. La combinazione tra controllo dell'impianto interno e trattamento al punto d'uso offre un approccio più completo alla qualità dell'acqua che arriva al rubinetto.

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