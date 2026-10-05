A Imperia parte il 32° corso AVO: formazione gratuita per nuovi volontari al fianco di malati e anziani

Prenderà il via martedì 13 ottobre 2026 il 32° corso di formazione provinciale dell'A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri ODV, rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato e dedicare parte del proprio tempo alle persone malate e anziane. Il percorso, completamente gratuito, sarà ospitato nell'Aula Magna dell'Ospedale di Imperia e vedrà la partecipazione di relatori qualificati, operanti nelle strutture nelle quali l'associazione è attiva. Gli incontri si svolgeranno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 17 alle 19, fino a giovedì 5 novembre.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate presso la Segreteria dell'A.V.O., situata nell'atrio dell'ingresso principale dell'Ospedale di Imperia. La segreteria è a disposizione degli interessati il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 18.30, per fornire informazioni sul corso e sulle modalità di partecipazione. Si tratta di un'opportunità rivolta a chi sente di poter mettere a disposizione degli altri una parte del proprio tempo, entrando a far parte di una realtà che da anni opera sul territorio. Il percorso formativo rappresenta infatti il primo passo per conoscere più da vicino l'attività dei volontari e il ruolo che possono svolgere accanto alle persone fragili.

L'A.V.O. è composta da donne e uomini che scelgono di dedicare gratuitamente parte del proprio tempo alle persone ricoverate in ospedale o ospiti delle case di riposo. L'impegno richiesto ai volontari è di circa due ore e mezza alla settimana, durante le quali la loro presenza si traduce in un sorriso, una parola, un gesto di conforto o semplicemente nella disponibilità ad ascoltare. Un'attività che affianca quella degli operatori sanitari e assistenziali, con l'obiettivo di offrire una presenza umana e un sostegno alle persone che stanno attraversando un periodo di particolare fragilità.

Attualmente i volontari dell'associazione sono presenti in diverse strutture del territorio. Oltre all'Ospedale di Imperia, l'A.V.O. opera nelle Case di Riposo di Imperia, Pieve di Teco e Riva Ligure, oltre che al Palasalute e alla Casa di Comunità di Imperia. Una presenza articolata che consente all'associazione di essere vicina a persone con esigenze diverse, mantenendo al centro dell'attività il valore della relazione e della solidarietà. Il nuovo corso rappresenta quindi anche un'occasione per ampliare la squadra dei volontari e garantire continuità a un servizio che si basa soprattutto sulla disponibilità e sulla sensibilità delle persone.

Per chi fosse interessato a conoscere meglio il percorso formativo e l'attività dell'associazione sono disponibili diversi contatti. È possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell'A.V.O. oppure telefonare ai numeri 0183-291650, 329-6621706 e 349-5153500. Le richieste possono essere inviate anche via posta elettronica all'indirizzo segreteria@avoimperia.it. Il corso, completamente gratuito, offre così la possibilità di avvicinarsi gradualmente al volontariato ospedaliero e di comprendere, attraverso gli incontri con relatori qualificati, caratteristiche e responsabilità di questo particolare servizio.

L'appuntamento con l'avvio del 32° corso A.V.O. è quindi fissato per martedì 13 ottobre alle 17 nell'Aula Magna dell'Ospedale di Imperia. Le lezioni proseguiranno nelle giornate di martedì e giovedì fino al 5 novembre, sempre dalle 17 alle 19. Un percorso pensato per formare nuovi volontari, ma anche per far conoscere più da vicino una realtà che quotidianamente mette al centro le persone e i loro bisogni. L'obiettivo resta quello di accompagnare chi decide di impegnarsi in un'esperienza di volontariato concreta, fatta di tempo donato, ascolto e vicinanza.