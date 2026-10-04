Sanremese, i matuziani ricominciano da tre: Klimavicius, Usai e Cheshmedjiev stendono il Bra

SANREMESE-BRA 3-0 (8' Klimavicius, 48' Usai, 92' Cheshmedjiev)

95' - FINITA AL COMUNALE. SANREMESE BATTE BRA 3-0.

92' - GOL SANREMESE! LA CHIUDE CHESHMEDJIEV. Inserimento coi tempi perfetti da parte del centrocampista matuziano, che taglia in due la difesa del Bra e anticipa con un colpo da biliardo Rossetti.

91' - Ci prova Massaro, ma l'attaccante giallorosso non riesce ad indirizzare il suo colpo di testa verso la porta e termina fuori.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Cambio Sanremese. Fuori Cavaliere, dentro Appiah

88' - Sanremese ancora vicina al 3-0: Costantino a tu per tu con Rossetti non riesce a trovare la rete che chiude definitivamente i giochi.

87' - Il Bra non molla. Ci prova anche Zanon: il tiro, insidioso, è centrale.

85' - Cavaliere sfiora il 3-0. Il suo tiro al volo dal limite dell'area termina di poco a lato.

82' - Colpo di testa di Cozzari: nessun problema per Sposito.

81' - Tiro-cross di Incerti. Pallone che si spegne abbondantemente fuori.

75' - Doppio cambio Sanremese. Fuori Klimavicius e Usai, dentro Cipriani e Cheshmedjiev.

70' - Cambio Bra. Fuori Toma, dentro Florio.

70' - Cambio Sanremese. Fuori Nguegang, dentro Di Fino.

69' - Giallorossi ancora pericolosi, questa volta con la girata di Incerti: il suo tiro è alto.

67' - Clamorosa occasione per il Bra. Sul cross dalla destra di Zanon, Nguegang colpisce il palo nel tentativo di rinviare il pallone.

64' - Cambio Sanremese. Fuori Palella, dentro Osuji.

60' - Reazione Bra. Macri dal limite calcia a botta sicura. Girgi respinge di coscia e salva il risultato.

54' - Cambi per il Bra. Fuori Giovane, Melani e Giallombardo. Dentro Foglio, Renda e Cozzari.

48' - GOL SANREMESE! PRODEZZA DI USAI, 2-0 AL COMUNALE! Gran giocata di Usai, che prima si libera con una finta della marcatura in area di rigore, e poi batte Rossetti con un tiro che si insacca sotto all'incrocio dei pali. Dopo l'assist per Klimavicius, il 58 matuziano trova anche la rete.

45' - Si riprende!

Secondo tempo

46' - Fine primo tempo. Sanremese avanti per 1-0: decide la rete in apertura di Klimavicius.

46' - Colpo di testa di Macri in pieno recupero. Il tiro è debole e Sposito non ha problemi nella presa.

45' - 1 minuto di recupero.

42' - Secondo il direttore di gara, Sposito ha impiegato più di 5 secondi per battere la rimessa dal fondo. L'arbitro "lo punisce" assegnando un calcio d'angolo al Bra.

35' - Matuziani straripanti. Questa volta è Costantino ad andare vicino al raddoppio. Il suo tiro termina di poco alla sinistra di Rossetti.

34' - Sanremese vicina al raddoppio. Usai dal limite dell'area ha tempo e spazio per calciare, ma il suo tiro è alto e impreciso.

30' - Ancora padroni di casa pericolosi. Questa volta Rossetti è bravo a chiudere su Constantino con una uscita bassa coraggiosa.

29' - Occasione Sanremese. Cross dalla trequarti di Girgi, Rossetti sbaglia l'uscita e Palella non riesce in tuffo a trovare il pallone.

26' - Ammonito Rota.

24' - Ospiti sempre più in crescita. La squadra di Boschetto tiene il possesso del pallone e continua a spingere sulle fasce laterali.

20' - Ci prova il Bra dalla distanza con Macrì. Il tiro del centrocampista è debole e centrale. Prima azione degna di nota per gli ospiti.

17' - Ritmi molto alti al Comunale, con continui capovolgimenti di fronte. Il Bra a caccia del pari, mentre la Sanremese prova a sfruttare gli spazi lasciati dai giallorossi.

8' - GOL SANREMESE! ALLA PRIMA OCCASIONE KLIMAVICIUS TROVA L'1-0! L'attaccante è bravo a farsi trovare pronto su un cross scodellato dalla sinistra e con un tap-in facile facile a battere Rossetti.

1' - Si inizia, primo tocco di gara per la Sanremese

Primo tempo

Le formazioni ufficiali

Sanremese (3-5-2): Sposito; Grosso, Palella, Costantino, Klimavicius, Monticone, Cavaliere, Rota, Girgi, Usai, Nguegang. A disp.: Bohli, Di Fino, Ganz, Melis, Osuji, Cipriani, Andreis, Appiah, Cheshmedjiev. All. Festa.

Bra (3-5-2): Rossetti; Macri, Nesci, Bardini, Giovane, Zanon, Melani, Incerti, Massaro, Giallombardo, Toma. A disp.: Tosi, Felici, Foglio, Renda, Minniti, Florio, Bertini, Gozzi, Cozzari. All. Boschetto.

Arbitro: Tommaso Alberto Vazzano di Catania.

Assistenti: Elvira Rizzo di Enna e Marco Mirabella di Acireale.