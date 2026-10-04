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Sport | 04 ottobre 2026, 17:20

Sanremese, i matuziani ricominciano da tre: Klimavicius, Usai e Cheshmedjiev stendono il Bra

Ottima prestazione da parte dei ragazzi di Festa, che tornano alla vittoria e salgono a quota 8 punti in classifica

Sanremese, i matuziani ricominciano da tre: Klimavicius, Usai e Cheshmedjiev stendono il Bra

SANREMESE-BRA 3-0 (8' Klimavicius, 48' Usai, 92' Cheshmedjiev)

95' - FINITA AL COMUNALE. SANREMESE BATTE BRA 3-0. 

92' - GOL SANREMESE! LA CHIUDE CHESHMEDJIEV. Inserimento coi tempi perfetti da parte del centrocampista matuziano, che taglia in due la difesa del Bra e anticipa con un colpo da biliardo Rossetti. 

91' - Ci prova Massaro, ma l'attaccante giallorosso non riesce ad indirizzare il suo colpo di testa verso la porta e termina fuori. 

90' - Cinque minuti di recupero. 

89' - Cambio Sanremese. Fuori Cavaliere, dentro Appiah

88' - Sanremese ancora vicina al 3-0: Costantino a tu per tu con Rossetti non riesce a trovare la rete che chiude definitivamente i giochi.

87' - Il Bra non molla. Ci prova anche Zanon: il tiro, insidioso, è centrale. 

85' - Cavaliere sfiora il 3-0. Il suo tiro al volo dal limite dell'area termina di poco a lato. 

82' - Colpo di testa di Cozzari: nessun problema per Sposito. 

81' - Tiro-cross di Incerti. Pallone che si spegne abbondantemente fuori. 

75' - Doppio cambio Sanremese. Fuori Klimavicius e Usai, dentro Cipriani e Cheshmedjiev.

70' - Cambio Bra. Fuori Toma, dentro Florio.

70' - Cambio Sanremese. Fuori Nguegang, dentro Di Fino. 

69' - Giallorossi ancora pericolosi, questa volta con la girata di Incerti: il suo tiro è alto. 

67' - Clamorosa occasione per il Bra. Sul cross dalla destra di Zanon, Nguegang colpisce il palo nel tentativo di rinviare il pallone. 

64' - Cambio Sanremese. Fuori Palella, dentro Osuji.

60' - Reazione Bra. Macri dal limite calcia a botta sicura. Girgi respinge di coscia e salva il risultato. 

54' - Cambi per il Bra. Fuori Giovane, Melani e Giallombardo. Dentro Foglio, Renda e Cozzari. 

48' - GOL SANREMESE! PRODEZZA DI USAI, 2-0 AL COMUNALE! Gran giocata di Usai, che prima si libera con una finta della marcatura in area di rigore, e poi batte Rossetti con un tiro che si insacca sotto all'incrocio dei pali. Dopo l'assist per Klimavicius, il 58 matuziano trova anche la rete. 

45' - Si riprende!

Secondo tempo

46' - Fine primo tempo. Sanremese avanti per 1-0: decide la rete in apertura di Klimavicius. 

46' - Colpo di testa di Macri in pieno recupero. Il tiro è debole e Sposito non ha problemi nella presa. 

45' - 1 minuto di recupero. 

42' - Secondo il direttore di gara, Sposito ha impiegato più di 5 secondi per battere la rimessa dal fondo. L'arbitro "lo punisce" assegnando un calcio d'angolo al Bra. 

35' - Matuziani straripanti. Questa volta è Costantino ad andare vicino al raddoppio. Il suo tiro termina di poco alla sinistra di Rossetti. 

34' - Sanremese vicina al raddoppio. Usai dal limite dell'area ha tempo e spazio per calciare, ma il suo tiro è alto e impreciso. 

30' - Ancora padroni di casa pericolosi. Questa volta Rossetti è bravo a chiudere su Constantino con una uscita bassa coraggiosa. 

29' - Occasione Sanremese. Cross dalla trequarti di Girgi, Rossetti sbaglia l'uscita e Palella non riesce in tuffo a trovare il pallone. 

26' - Ammonito Rota. 

24' - Ospiti sempre più in crescita. La squadra di Boschetto tiene il possesso del pallone e continua a spingere sulle fasce laterali. 

20' - Ci prova il Bra dalla distanza con Macrì. Il tiro del centrocampista è debole e centrale. Prima azione degna di nota per gli ospiti. 

17' - Ritmi molto alti al Comunale, con continui capovolgimenti di fronte. Il Bra a caccia del pari, mentre la Sanremese prova a sfruttare gli spazi lasciati dai giallorossi. 

8' - GOL SANREMESE! ALLA PRIMA OCCASIONE KLIMAVICIUS TROVA L'1-0! L'attaccante è bravo a farsi trovare pronto su un cross scodellato dalla sinistra e con un tap-in facile facile a battere Rossetti. 

1' - Si inizia, primo tocco di gara per la Sanremese

Primo tempo

Le formazioni ufficiali
Sanremese (3-5-2): Sposito; Grosso, Palella, Costantino, Klimavicius, Monticone, Cavaliere, Rota, Girgi, Usai, Nguegang. A disp.: Bohli, Di Fino, Ganz, Melis, Osuji, Cipriani, Andreis, Appiah, Cheshmedjiev. All. Festa.
Bra (3-5-2): Rossetti; Macri, Nesci, Bardini, Giovane, Zanon, Melani, Incerti, Massaro, Giallombardo, Toma. A disp.: Tosi, Felici, Foglio, Renda, Minniti, Florio, Bertini, Gozzi, Cozzari. All. Boschetto.
Arbitro: Tommaso Alberto Vazzano di Catania.
Assistenti: Elvira Rizzo di Enna e Marco Mirabella di Acireale.

Redazione

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