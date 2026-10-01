A Bordighera Roberto Negro presenta "Due delitti per Scichilone", nuovo noir ambientato a Ventimiglia

Sarà presentato domenica 4 ottobre alle 17, presso U Cavetu, Osteria della Pineta di Bordighera, il nuovo romanzo di Roberto Negro, "Due delitti per Scichilone", pubblicato da Fratelli Frilli Editori. Un nuovo capitolo dedicato al commissario Scichilone, personaggio ormai ricorrente nella produzione dello scrittore e poeta originario di Asti e residente a Perinaldo. Il romanzo, uscito nel 2026 nella collana "I Tascabili Noir", porta ancora una volta il lettore nel Ponente ligure e, in particolare, nella Ventimiglia di confine, trasformata da Negro nello scenario di una nuova indagine. Il volume conta circa 200 pagine ed è proposto in formato cartaceo e digitale.

Al centro della vicenda ci sono due omicidi commessi nell'arco di appena 24 ore, che finiscono per aggiungersi agli incubi del commissario Scichilone. Sullo sfondo c'è una Ventimiglia attraversata da persone e situazioni molto diverse: i turisti richiamati dal tradizionale mercato del venerdì, i venditori di merce contraffatta, i borseggiatori, gli emigranti, le coppie clandestine, il traffico di droga e, naturalmente, un assassino. Una realtà di confine che diventa così parte integrante della trama e nella quale le apparenze, ancora una volta, sembrano destinate a non coincidere con la verità.

La soluzione dei due casi sembra inizialmente prendere una direzione precisa, con le evidenze investigative che conducono all'arresto di un presunto colpevole. Ma per Scichilone l'indagine non si esaurisce nelle prime risposte. Il commissario dovrà infatti confrontarsi ancora una volta con Sasà il vecchio, capobastone della 'ndrina che, secondo la trama del romanzo, gestisce le attività criminali nella città di confine. È il terzo confronto tra i due personaggi, in una storia nella quale il confine tra ciò che appare e ciò che realmente è diventa uno degli elementi centrali.

"Tutto ciò che appare viene messo in discussione e la verità si nasconde, ancora una volta, nei meandri della mente umana": è questa la chiave con cui l'editore presenta il nuovo lavoro di Negro, un noir che intreccia indagine, criminalità e psicologia sullo scenario riconoscibile del Ponente ligure. Una scelta narrativa che caratterizza anche la produzione precedente dell'autore, capace di utilizzare luoghi e atmosfere della Riviera di Ponente come ambientazione per le proprie storie. La presentazione di Bordighera sarà quindi l'occasione per conoscere più da vicino il nuovo romanzo e il percorso letterario del suo autore.

Roberto Negro ha alle spalle una lunga esperienza nel campo investigativo: criminologo, ha prestato servizio per trent'anni nella Polizia di Stato con la qualifica di Sostituto Commissario, ricoprendo anche incarichi di polizia giudiziaria presso le sedi diplomatiche italiane di Istanbul, Karachi e Colombo. Successivamente è stato Responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio Aziendale del Casinò di Sanremo. Una formazione professionale che si riflette nella sua produzione noir, iniziata con "Il tesoro di Perinaldo" nel 2005 e proseguita con numerosi romanzi ambientati anche nel territorio del Ponente.

Accanto alla narrativa, Negro ha coltivato anche la poesia: nel 2023 ha vinto la sezione poesia inedita della decima edizione del Premio letterario internazionale Casinò di Sanremo "Antonio Semeria" con la raccolta "Lo scrigno dei sogni", mentre nel 2024 è stata pubblicata da Antea Edizioni la raccolta "Ho sognato di Volare". Il nuovo appuntamento di Bordighera arriva dunque dopo una lunga attività letteraria e dopo numerosi romanzi pubblicati con Frilli, tra cui "Omicidio ai Balzi Rossi", "Bagiue le streghe di Triora", "Rien ne va plus", "Il mistero del cadavere senza nome", "Il male dentro" e "L'agonia della falena".

L'appuntamento con "Due delitti per Scichilone" è fissato per domenica 4 ottobre alle 17.00 a U Cavetu, Osteria della Pineta, a Bordighera. Sarà un'occasione per entrare nelle atmosfere del nuovo noir di Roberto Negro e ritrovare, attraverso le pagine del romanzo, una Ventimiglia sospesa tra la quotidianità della città di confine e gli scenari più oscuri dell'indagine del commissario Scichilone.