Gita a Portofino per gli anziani del Ponente: una giornata tra mare, socialità e benessere

Proseguono le iniziative del Patto Benessere Anziani della Regione Liguria, con Auser Aps Ventimiglia impegnata in un programma di appuntamenti dedicati alla socializzazione, allo svago e alla promozione di una terza età vissuta in modo attivo. Tra le iniziative più recenti c’è stata una giornata alla scoperta della Liguria di Levante e di Portofino, che ha coinvolto il gruppo di Ventimiglia insieme agli auserini di Imperia, Sanremo e Diano Marina. I partecipanti, a bordo di un bus Gran Turismo, hanno raggiunto in prima mattinata Rapallo, per poi proseguire verso Portofino.

La giornata è proseguita con una gita in battello nelle acque di Portofino, alla scoperta del suggestivo paesaggio costiero e della celebre baia. Un'occasione per ammirare da una prospettiva particolare uno degli angoli più conosciuti e apprezzati della Liguria, condividendo allo stesso tempo momenti di convivialità e allegria. La partecipazione è stata caratterizzata da grande soddisfazione da parte dei presenti, che hanno potuto trascorrere una giornata all'insegna dello svago, in un contesto paesaggistico particolarmente suggestivo.

Non è mancato naturalmente anche il momento dedicato alla buona tavola, con un pranzo a Portofino a base di pesce. Un ulteriore elemento di una giornata pensata per stare insieme e rafforzare i rapporti tra persone provenienti da diverse realtà del Ponente ligure. Per Auser Aps Ventimiglia, infatti, queste iniziative rappresentano uno strumento concreto per favorire la socializzazione e contrastare l'isolamento delle persone anziane, attraverso occasioni di incontro, condivisione e conoscenza del territorio.

L'iniziativa rientra pienamente nel mandato sociale dell'associazione, che attraverso il Patto Benessere della Regione Liguria propone attività culturali, ludiche, ricreative e momenti di svago aperti a tutti. Il tour nel Levante ha rappresentato così non soltanto una semplice escursione, ma anche un'occasione per vivere pienamente il territorio regionale, creare nuove relazioni e consolidare legami sociali. Un approccio che punta a favorire una terza età attiva e partecipata, nella quale gli anziani possano continuare a essere protagonisti della comunità.

In questa prospettiva, Auser sottolinea anche l'importanza del volontariato e dell'aiuto gratuito alle altre persone, comprese quelle che si trovano in condizioni di maggiore fragilità. La partecipazione alle attività dell'associazione diventa quindi anche un modo per mantenere una dimensione sociale e relazionale, mettendo a disposizione tempo ed esperienza a favore degli altri. Un percorso che va oltre le singole iniziative e che mira a costruire una rete di rapporti capace di accompagnare le persone nel corso della terza età.

Il programma di Auser Aps Ventimiglia attraverso il Patto Benessere comprende infatti diverse proposte, non rivolte esclusivamente ai cosiddetti "diversamente giovani", ma aperte a tutti coloro che desiderano partecipare. Alle iniziative culturali e alle occasioni di svago si affiancano anche attività dedicate al benessere fisico e personale. Sono infatti ripresi i corsi di ginnastica dolce e Reiki, che proseguiranno fino alla fine dell'anno, offrendo ulteriori occasioni di incontro e partecipazione.

Per conoscere le prossime attività e ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare il Punto di ascolto Auser Ventimiglia al 345 0630267. Le iniziative promosse nell'ambito del progetto sono generalmente a titolo gratuito. L'obiettivo resta quello di mettere a disposizione occasioni semplici ma concrete per stare insieme, coltivare relazioni, scoprire il territorio e vivere il tempo libero in compagnia, trasformando ogni appuntamento in un'opportunità di benessere e socialità.