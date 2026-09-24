Federpubblicità, conferma per Claudio Varetto e nomina nazionale per l’imperiese Francesco Belgrano

Confesercenti Imperia esprime soddisfazione per la riconferma all’unanimità di Claudio Varetto alla presidenza nazionale di Federpubblicità e per la nomina di Francesco Belgrano, presidente provinciale di Federpubblicità, a vicepresidente nazionale con delega all’Innovazione. Un doppio riconoscimento che coinvolge direttamente anche il territorio imperiese e che, secondo l’associazione di categoria, testimonia la crescita del gruppo provinciale e il ruolo acquisito all’interno dell’organizzazione nazionale.

La riconferma di Varetto viene indicata come un elemento di continuità in una fase caratterizzata da profondi cambiamenti nel settore della pubblicità, mentre l’incarico affidato a Belgrano porta a livello nazionale un rappresentante del territorio imperiese. "La riconferma di Claudio Varetto garantisce continuità e capacità di affrontare le profonde trasformazioni che interessano il settore della pubblicità – dichiara il presidente provinciale di Confesercenti Sergio Scibilia –, siamo particolarmente orgogliosi per la nomina di Francesco Belgrano, che rappresenta un importante riconoscimento per lui e per tutto il territorio imperiese".

Scibilia sottolinea inoltre il percorso compiuto da Federpubblicità in provincia di Imperia, a partire dalla costituzione del settore a livello territoriale. Un percorso che, secondo Confesercenti, ha consentito una crescita significativa del gruppo provinciale e una maggiore presenza all'interno dell'organizzazione. La nomina di Belgrano alla vicepresidenza nazionale con delega all'Innovazione rappresenta quindi un passaggio di particolare rilievo per l'associazione imperiese, che potrà portare il proprio contributo anche nel confronto sulle trasformazioni che stanno interessando il comparto.

"Ringrazio per la fiducia e per questo importante incarico – commenta Francesco Belgrano –, è un onore rappresentare il nostro territorio a livello nazionale". Il nuovo vicepresidente nazionale indica quindi nell'innovazione uno dei principali temi sui quali sarà necessario lavorare nei prossimi anni, in un settore nel quale le nuove tecnologie stanno modificando strumenti, professionalità e modalità operative. L'obiettivo sarà accompagnare le imprese in questo processo attraverso formazione e sviluppo di nuove competenze.

"L’innovazione sta trasformando profondamente il settore e sarà fondamentale accompagnare le imprese attraverso formazione, nuove competenze e un uso consapevole delle tecnologie, valorizzando sempre la creatività e la professionalità", aggiunge Belgrano. La delega affidatagli riguarda quindi un ambito particolarmente legato all'evoluzione del comparto, con l'attenzione rivolta sia alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie sia alla necessità di mantenere centrali creatività, competenze e professionalità degli operatori.

Confesercenti Imperia ha infine rivolto a Claudio Varetto, Francesco Belgrano e alla nuova Giunta nazionale di Federpubblicità i migliori auguri di buon lavoro. L'associazione provinciale conferma inoltre la propria disponibilità a proseguire e rafforzare la collaborazione con Federpubblicità, consolidando il rapporto tra la struttura nazionale e quella territoriale e valorizzando il percorso avviato in provincia di Imperia.