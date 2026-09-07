Regione Liguria stanzia 300mila euro per la morosità incolpevole negli alloggi Arte

Regione Liguria ha deliberato uno stanziamento di 300mila euro destinato a contrastare il fenomeno della morosità incolpevole negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). I fondi saranno ripartiti tra le quattro agenzie ARTE territoriali (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) per offrire una misura di supporto agli assegnatari che si trovano nell'impossibilità di far fronte al pagamento dei canoni di locazione e dei relativi servizi accessori.

L'accesso al contributo è riservato agli utenti che hanno subito una contrazione involontaria del reddito per cause quali la perdita del posto di lavoro, sopraggiunte malattie o altre fattispecie di disagio socio-economico, le quali verranno esaminate e valutate dalle apposite commissioni interne costituite presso ciascuna ARTE.

"Stanziamo risorse importanti e interamente regionali per sostenere chi si trova in una condizione di concreta fragilità – dichiara l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative, Marco Scajola –. Questo intervento di 300mila euro si affianca ai tanti cantieri attivi per la riqualificazione del patrimonio di edilizia popolare su tutto il territorio ligure e ai servizi territoriali di informazione. L'operazione va inoltre ad aggiungersi ai 2 milioni di euro già stanziati ad agosto per il fondo affitti distribuito tra i 23 Comuni liguri ad alta tensione abitativa".