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Politica | 07 settembre 2026, 11:48

Regione Liguria stanzia 300mila euro per la morosità incolpevole negli alloggi Arte

Le risorse saranno ripartite tra le quattro agenzie territoriali per sostenere gli assegnatari ERP in difficoltà economica

Regione Liguria stanzia 300mila euro per la morosità incolpevole negli alloggi Arte

Regione Liguria ha deliberato uno stanziamento di 300mila euro destinato a contrastare il fenomeno della morosità incolpevole negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). I fondi saranno ripartiti tra le quattro agenzie ARTE territoriali (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) per offrire una misura di supporto agli assegnatari che si trovano nell'impossibilità di far fronte al pagamento dei canoni di locazione e dei relativi servizi accessori.

L'accesso al contributo è riservato agli utenti che hanno subito una contrazione involontaria del reddito per cause quali la perdita del posto di lavoro, sopraggiunte malattie o altre fattispecie di disagio socio-economico, le quali verranno esaminate e valutate dalle apposite commissioni interne costituite presso ciascuna ARTE.

"Stanziamo risorse importanti e interamente regionali per sostenere chi si trova in una condizione di concreta fragilità – dichiara l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative, Marco Scajola –. Questo intervento di 300mila euro si affianca ai tanti cantieri attivi per la riqualificazione del patrimonio di edilizia popolare su tutto il territorio ligure e ai servizi territoriali di informazione. L'operazione va inoltre ad aggiungersi ai 2 milioni di euro già stanziati ad agosto per il fondo affitti distribuito tra i 23 Comuni liguri ad alta tensione abitativa".

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