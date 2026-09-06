Lombardi a Sanremo per “Breakfast in Riviera”: l’ospitalità mediterranea diventa progetto condiviso tra le due Riviere

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato oggi, presso il rooftop dell’Hotel Nazionale di Sanremo, all’iniziativa «Breakfast in Riviera – L’arte dell’ospitalità e della colazione mediterranea». Nel corso dell’evento ha incontrato Marco Misischia, presidente nazionale CNA Turismo e Commercio, Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio, e Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia.



Nella giornata di ieri le associazioni coinvolte nel progetto hanno firmato il protocollo d’intesa per lo sviluppo di “Breakfast in Riviera”; l’accordo coinvolge CNA Imperia, CNA Liguria e la Camera di Commercio Italiana a Nizza Sophia Antipolis Costa Azzurra, con l’adesione di CNA Turismo e Commercio nazionale ed ECIPA CNA, e prevede l’avvio di un percorso strutturato e di un Tavolo tecnico permanente per rafforzare la collaborazione tra le due Riviere, sostenere le imprese e accompagnare il progetto dalla sperimentazione locale a una dimensione regionale e nazionale. “Breakfast in Riviera” nasce da un’idea semplice e immediatamente replicabile: inserire nella normale colazione delle strutture ricettive un corner riconoscibile, composto da almeno cinque prodotti locali, trasformando uno dei primi momenti della giornata del turista in un’occasione per conoscere il territorio, le sue produzioni e le persone che ne custodiscono le tradizioni.



“È un progetto che unisce in modo molto concreto turismo, accoglienza ed eccellenze locali – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. Sempre più spesso il visitatore cerca esperienze autentiche e vuole conoscere un territorio anche attraverso i suoi sapori. Portare i prodotti locali nella colazione significa offrire fin dal mattino un assaggio di Liguria, valorizzando allo stesso tempo le nostre imprese e le filiere del territorio. Molto interessante anche la collaborazione con la Costa Azzurra, perché consente di costruire un racconto comune tra due Riviere vicine, accomunate da una forte identità mediterranea e da un’offerta turistica di qualità”.



Olio extravergine di oliva e olive Taggiasche, Lavanda Officinalis “Imperia”, focaccia, sardenaira, ciappe, pani e dolci dei borghi, specialità De.Co., formaggi dell’entroterra, mieli, confetture, agrumi e frutta sono alcune delle eccellenze che possono comporre la proposta, insieme alle produzioni artigianali e alla viennoiserie della Costa Azzurra.



Nelle foto: Marco Misischia, presidente nazionale CNA Turismo e Commercio; Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio; Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia; Christian Feliciotto, direttore dell’Hotel Nazionale di Sanremo e presidente di Federturismo Riviera dei Fiori; Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo.