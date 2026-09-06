Lombardi alla serata finale di SuperKaraoke: "Grande successo di pubblico, una vetrina straordinaria per promuovere la Liguria"

L'assessore al Turismo Luca Lombardi ha partecipato ieri alla terza e ultima serata di "SuperKaraoke", il grande evento televisivo condotto da Michelle Hunziker che per tre giorni ha trasformato il belvedere del Resentello di Ventimiglia in un palcoscenico di musica e spettacolo, richiamando un grande pubblico nelle tre serate.



La manifestazione, realizzata grazie all'impegno di Regione Liguria e Comune di Ventimiglia in collaborazione con Mediaset, sarà trasmessa su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre, portando così Ventimiglia e il Ponente ligure nelle case di milioni di italiani. Le tre serate hanno visto alternarsi sul palco artisti di fama nazionale e internazionale, confermando la capacità della città di accogliere e organizzare un appuntamento di grande richiamo.



"Il grande successo di pubblico di queste tre serate conferma la capacità della Liguria di attrarre eventi che diventano anche importanti strumenti di promozione turistica – dichiara l'assessore al Turismo Luca Lombardi – SuperKaraoke ha portato migliaia di persone a Ventimiglia e, con la messa in onda su Canale 5, offrirà alla città, al Ponente e a tutta la regione una vetrina nazionale di straordinario valore. È particolarmente significativo che questo appuntamento arrivi alla conclusione di un'estate che ha confermato la forte attrattività della nostra regione: eventi di questa portata contribuiscono a rafforzarne ulteriormente l'immagine e a far conoscere le nostre destinazioni a un pubblico vastissimo. La sfida è trasformare questa visibilità in interesse per il territorio e in nuove occasioni di visita, proseguendo il lavoro per una Liguria attrattiva durante tutto l'anno".

