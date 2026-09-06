L'assessore Alessandro Piana ha partecipato oggi a Pontedassio alla prima giornata di "Pontedassio Tricolore", appuntamento dedicato ai campionati italiani di pétanque organizzato dall'ASD Pétanque Pontedassio. La manifestazione si è aperta con il campionato italiano di tiro di precisione, mentre domani è in programma il Campionato italiano a coppie miste, con circa 50 coppie e alcuni dei migliori atleti italiani del circuito tricolore.
"La pétanque è una disciplina sportiva, ma nel Ponente ligure è anche una tradizione profondamente radicata, capace di unire generazioni e comunità – dichiara l'assessore Piana – Ospitare qui atleti provenienti da tutta Italia conferma il ruolo ormai consolidato di Pontedassio nel panorama nazionale di questa specialità e dimostra come una tradizione del nostro territorio possa diventare occasione di incontro, attrattività e valorizzazione delle realtà locali. Regione Liguria ha voluto sostenere e patrocinare questa manifestazione nell'ambito della legge regionale 40/2009, riconoscendone le positive ricadute sul territorio. Ringrazio la Federazione Italiana Bocce, l'ASD Pétanque Pontedassio e tutti i volontari e collaboratori che con il loro lavoro rendono possibile un appuntamento di questo livello".
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Politica | 06 settembre 2026, 13:07
Assessore Piana inaugura “Pontedassio Tricolore”: al via i campionati italiani di pétanque
Prima giornata dedicata al tiro di precisione, domani le coppie miste: “Una tradizione del Ponente che diventa attrattività e valorizzazione del territorio”
L'assessore Alessandro Piana ha partecipato oggi a Pontedassio alla prima giornata di "Pontedassio Tricolore", appuntamento dedicato ai campionati italiani di pétanque organizzato dall'ASD Pétanque Pontedassio. La manifestazione si è aperta con il campionato italiano di tiro di precisione, mentre domani è in programma il Campionato italiano a coppie miste, con circa 50 coppie e alcuni dei migliori atleti italiani del circuito tricolore.