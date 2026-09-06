Liguria al Salone nautico di Cannes: quinto anno di presenza con la collettiva delle imprese

Per il quinto anno consecutivo la Liguria, con la regia della Camera di Commercio delle Riviere, si presenta al Salone nautico di Cannes con una collettiva di aziende. Un appuntamento ormai consolidato che, grazie alla sinergia tra l'Azienda Speciale camerale, Regione Liguria e Liguria International, offrirà un'opportunità di promozione per le imprese liguri della nautica e dei servizi connessi. Dall’8 al 13 settembre 2026, il Cannes Yachting Festival metterà in luce le nuove tendenze, tra cui un altro modo di vivere lo yachting, la nautica slow. Un approccio che pone l’accento su una navigazione a tappe, sull’immersione nei territori costieri e su una maggiore considerazione degli ambienti marini. Per la sua 49esima edizione il Salone riunirà oltre 680 espositori, una flotta di 700 imbarcazioni da 5 a 50 metri, un'offerta completa di attrezzature e servizi, nonché circa 150 anteprime mondiali e 56 mila visitatori internazionali attesi. Nello stand ligure verrà dato spazio anche alla promozione del Miglio Blu e del Blue Design Summit, in collaborazione con il Comune della Spezia.



"La nautica è un pilastro imprescindibile dell'economia ligure. È per questo ancor più importante sostenerne la crescita e il rafforzamento sui mercati internazionali più strategici - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Essere a Cannes per il quinto anno di fila, grazie alla sinergia con Liguria International e il Sistema Camerale, dimostra quanto la nostra filiera sia apprezzata all'estero. Ci auguriamo che, in questi giorni, possano nascere nuove opportunità di sviluppo per le nostre imprese. Questo è l'appuntamento inaugurale della stagione nautica internazionale, che ci vedrà poi protagonisti, come Liguria, con il Salone Nautico di Genova".



"Siamo al quinto anno di partecipazione al Salone e la presenza ligure si è consolidata ed è cresciuto il valore delle imprese della nautica - sottolinea il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi -. Siamo lieti di sostenere lo sviluppo di realtà aziendali capaci di creare innovazione e realizzare servizi per la crescita del comparto nella nostra regione, da levante a ponente. Abbiamo, come sempre, anche la collaborazione con il Miglio Blu del Comune della Spezia che rappresentata alcuni tra i cantieri più prestigiosi del mondo, che hanno sede proprio nel Golfo dei Poeti. Anche quest’anno vantiamo un ottimo posizionamento (stand PALAIS040) uno spazio di grande pregio e visibilità. Proseguiamo su una rotta che porta risultati concreti e che conferma un ottimo riscontro per le imprese partecipanti".