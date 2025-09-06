Ventimiglia dedica a Luigino Maccario il nuovo spazio polivalente al Forte dell'Annunziata (Foto e video)

Ventimiglia dedica a Luigino Maccario il nuovo spazio polivalente al Forte dell'Annunziata. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio odierno alla presenza di autorità civili, della professoressa Graziella Baudino, vedova Maccario, di diverse associazioni del territorio e dei cittadini.

Un'iniziativa voluta dal comune di Ventimiglia e della sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri per ricordare l'indimenticabile difensore della cultura e delle tradizioni intemelie, scomparso due anni fa, la cui opera e la cui figura morale sono state ricordate dalla signora Graziella Colombini Cortesi, Premio San Segundin d'Argento 2025, e da diversi rappresentanti delle varie associazioni a cui Maccario aderì.

Il nuovo spazio polivalente è stato realizzato e allestito nel bastione di levante del piano terrazza del Forte dell'Annunziata grazie ai finanziamenti europei del progetto Alcotra IT-FR Pitem PA.C.E – Progetto “Semplice Salvaguardare”, ottenuti dalla Regione Liguria e dal comune di Ventimiglia, con la direzione dei lavori dell'architetto Adriano Palmero.

Per l'occasione i presenti hanno anche potuto visitare la sala multimediale immersiva realizzata, nell’ambito dello stesso progetto europeo, al piano – 1 sottostante la terrazza del Forte.